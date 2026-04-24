https://sarabic.ae/20260424/الصين-ترد-على-مزاعم-من-ترامب-بشأن-هدية-لإيران-1112846893.html
الصين ترد على مزاعم من ترامب بشأن "هدية" لإيران
سبوتنيك عربي
رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، اعترضتها القوات الأمريكية، كانت "هدية من... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T13:29+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، اعترضتها القوات الأمريكية، كانت "هدية من الصين".
وقالت الولايات المتحدة إنها أطلقت النار على سفينة شحن إيرانية وصادرتها بعد محاولتها الالتفاف على حصارها للموانئ الإيرانية، وفي المقابل، قال الجيش الإيراني إن السفينة كانت قادمة من الصين، وتوعد بالرد على ما وصفه بـ"القرصنة المسلحة التي يمارسها الجيش الأمريكي".
وصرح ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، لوسائل إعلام أمريكية بأن السفينة "كانت تحمل بعض الأشياء، وهو أمر غير لائق، ربما كانت هدية من الصين، لا أعلم".
وردا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحفي
: "ترفض الصين أي ادعاءات أو تكهنات تفتقر إلى الأدلة الواقعية، ويجب عدم تعطيل التجارة الطبيعية بين الدول أو الإضرار بها".