https://sarabic.ae/20260420/الرئيس-الصيني-مضيق-هرمز-يجب-أن-يبقى-مفتوحا-1112710462.html
الرئيس الصيني: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T11:16+0000
الصين
مضيق هرمز
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_86154f4d4e91383cc108f2bf88e25dfc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_59:0:1175:837_1920x0_80_0_0_4ca0695e31ed307a4bb1356d9f42480f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال شي إن "الصين تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار، وتتمسك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية"، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
يأتي هذا التطور، بعدما أعربت بكين، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدت في وقت سابق من اليوم، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول كسر الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان.
ووفقا لـ"سنتكوم"، فإن السفينة تخضع الآن للسيطرة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول احتجاز السفينة الإيرانية: "نعرب عن قلقنا إزاء اعتراض الولايات المتحدة القسري للسفينة المعنية".
وأضاف أن بكين "تأمل في أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بمسؤولية باتفاق وقف إطلاق النار، وأن تتجنب تصعيد التوترات، وأن تضمن تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز".
وبدأت البحرية الأمريكية حصارًا على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من المواني الإيرانية، على جانبي مضيق هرمز، في 13 أبريل/ نيسان الجاري.
ويمثّل المضيق ما يقرب من 20% من شحنات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأكدت واشنطن أن "السفن غير الإيرانية يمكنها عبور المضيق بحرية طالما لم تدفع لطهران مقابل العبور"، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية عن أي رسوم، لكنها أعلنت مناقشتها خططًا بهذا الشأن.