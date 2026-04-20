الرئيس الصيني: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا
الرئيس الصيني: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-20T11:16+0000
2026-04-20T11:16+0000
وقال شي إن "الصين تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار، وتتمسك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.يأتي هذا التطور، بعدما أعربت بكين، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدت في وقت سابق من اليوم، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول كسر الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان. ووفقا لـ"سنتكوم"، فإن السفينة تخضع الآن للسيطرة الأمريكية. وأضاف أن بكين "تأمل في أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بمسؤولية باتفاق وقف إطلاق النار، وأن تتجنب تصعيد التوترات، وأن تضمن تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز". وبدأت البحرية الأمريكية حصارًا على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من المواني الإيرانية، على جانبي مضيق هرمز، في 13 أبريل/ نيسان الجاري. ويمثّل المضيق ما يقرب من 20% من شحنات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأكدت واشنطن أن "السفن غير الإيرانية يمكنها عبور المضيق بحرية طالما لم تدفع لطهران مقابل العبور"، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية عن أي رسوم، لكنها أعلنت مناقشتها خططًا بهذا الشأن.
الصين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الصيني: مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحا

11:16 GMT 20.04.2026
© AP Photo / Adek Berryالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الحفاظ على مرور السفن بصورة طبيعية عبر مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الاثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال شي إن "الصين تدعم وقفًا فوريًا وشاملًا لإطلاق النار، وتتمسك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
يأتي هذا التطور، بعدما أعربت بكين، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدت في وقت سابق من اليوم، احتجاز السفينة التجارية الإيرانية "توسكا"، التي كانت "تحاول كسر الحصار الأمريكي على إيران، في خليج عُمان.
ووفقا لـ"سنتكوم"، فإن السفينة تخضع الآن للسيطرة الأمريكية.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها البحرية الأمريكية البحارة المعينين في المجموعة 2 للتخلص من الذخائر المتفجرة يستعيدون منطادًا للمراقبة على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ميرتل بيتش، ساوث كارولينا، 5 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
"سنتكوم" تنشر مشاهد لإنزال مشاة البحرية الأمريكية على السفينة الإيرانية "توسكا"
06:14 GMT

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول احتجاز السفينة الإيرانية: "نعرب عن قلقنا إزاء اعتراض الولايات المتحدة القسري للسفينة المعنية".

وأضاف أن بكين "تأمل في أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بمسؤولية باتفاق وقف إطلاق النار، وأن تتجنب تصعيد التوترات، وأن تضمن تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز".
طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز سي هوك-60 تحلق فوق زوارق دورية للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
الرئاسة الإيرانية: لا حاجة لانتظار رفع العقوبات في حال إدارتنا لمضيق هرمز
أمس, 15:19 GMT
وبدأت البحرية الأمريكية حصارًا على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من المواني الإيرانية، على جانبي مضيق هرمز، في 13 أبريل/ نيسان الجاري.
ويمثّل المضيق ما يقرب من 20% من شحنات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأكدت واشنطن أن "السفن غير الإيرانية يمكنها عبور المضيق بحرية طالما لم تدفع لطهران مقابل العبور"، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية عن أي رسوم، لكنها أعلنت مناقشتها خططًا بهذا الشأن.
