الرئاسة الإيرانية: لا حاجة لانتظار رفع العقوبات في حال إدارتنا لمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن "فريق التفاوض الإيراني يدافع بشجاعة عن المصالح الوطنية"، مشددًا على ضرورة دعمه من جميع الجهات.
2026-04-19T15:19+0000
https://sarabic.ae/20260419/إعلام-إيران-لم-تقرر-بعد-بشأن-إرسال-وفد-إلى-باكستان-في-ظل-استمرار-الحصار-1112690710.html
https://sarabic.ae/20260419/نتنياهو-تحركنا-منع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-يهدد-وجود-الشعب-اليهودي-1112686423.html
قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن "فريق التفاوض الإيراني يدافع بشجاعة عن المصالح الوطنية"، مشددًا على ضرورة دعمه من جميع الجهات.
وأضاف عارف، أن "مواقف الطرف المقابل في المفاوضات متقلبة"، معتبرًا أنه يلجأ إلى التهدئة تحت الضغط ثم يعود إلى نهج متشدد.
وأكد أن "إيران ستحافظ على إنجازاتها"، مشيرًا إلى أن إدارة والرقابة على مضيق هرمز يجب أن تكون بيد طهران.
وأوضح نائب الرئيس الإيراني، أنه "في حال تولت إيران إدارة المضيق، فلن تكون هناك حاجة لانتظار رفع العقوبات"، معتبرًا أنها (العقوبات) ستصبح بلا أثر عمليا.
وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون
مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.
وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.
وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.
وتابع: "سيحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى، سواء بالطريقة السلمية أو العنيفة، سيحدث ذلك"، وفقا للصحفي الأمريكي جوناثان كارل.
وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز"، معلنا عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة"، وفقا له.
وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.