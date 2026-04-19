ترامب: وفد أمريكي إلى باكستان غدا وسنتوصل لاتفاق سلام مع إيران "سلما أو بالقوة"

سبوتنيك عربي

19.04.2026, سبوتنيك عربي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمر، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل".وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.وتابع: "سيحدث الاتفاق بطريقة أو بأخرى، سواء بالطريقة السلمية أو العنيفة، سيحدث ذلك"، وفقا للصحفي الأمريكي جوناثان كارل.وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

