مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T08:33+0000
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس"، وفق تعبيره.
وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.
وقال: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصرح بأن إيران لا ينبغي لها استخدام حقوقها النووية، لكنه لا يجيب عن أي جريمة ارتكبها؟ وببساطة، ما الذي يجعله قادرا على حرمان دولة من حقوقها القانونية؟".
كما انتقد بزشكيان ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأزمات الدولية، متسائلًا عن صمت المؤسسات الدولية أمام استهداف المدنيين، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال في هذا السياق: "إسرائيل تنشر صورا لأشخاص وتتباهى باغتيالهم، ثم أمريكا تصف إيران بالإرهابية، إنهم يقتلون الأبرياء، النساء والأطفال والشباب، وحقوق الإنسان صامتة والأمم المتحدة نائمة، أين حقوق الإنسان التي كانوا يتحدثون عنها؟".
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الهجمات ضد المدنيين بأنها تعكس "ذروة اليأس" لدى خصوم بلاده، مؤكدًا رفض استهداف الأبرياء، وشدد على أن ذلك يتناقض مع شعارات حقوق الإنسان.
كما شدد بزشكيان على أن "إيران لا تطمع في أراضي الآخرين وتتعامل مع دول الجوار بروح الأخوة"، كما دعا إلى "تعزيز التماسك الداخلي والتعاون الإقليمي لمنع أي محاولات خارجية لإثارة الفتن في المنطقة"، على حد قوله.
وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".
وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرورعبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.