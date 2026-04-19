مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية
مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T08:33+0000
2026-04-19T08:33+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg
وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.كما انتقد بزشكيان ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأزمات الدولية، متسائلًا عن صمت المؤسسات الدولية أمام استهداف المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الهجمات ضد المدنيين بأنها تعكس "ذروة اليأس" لدى خصوم بلاده، مؤكدًا رفض استهداف الأبرياء، وشدد على أن ذلك يتناقض مع شعارات حقوق الإنسان.وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.
https://sarabic.ae/20260419/طهران-إيران-لا-تخطط-لنقل-اليورانيوم-المخصب-إلى-الولايات-المتحدة-1112679917.html
https://sarabic.ae/20260418/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-يعلن-دراسة-مقترحات-أمريكية-جديدة-1112666698.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_92:0:980:666_1920x0_80_0_0_ce7ab16762ccf3be355661a4c3807727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية

08:33 GMT 19.04.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس"، وفق تعبيره.
وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.

وقال: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصرح بأن إيران لا ينبغي لها استخدام حقوقها النووية، لكنه لا يجيب عن أي جريمة ارتكبها؟ وببساطة، ما الذي يجعله قادرا على حرمان دولة من حقوقها القانونية؟".

كما انتقد بزشكيان ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأزمات الدولية، متسائلًا عن صمت المؤسسات الدولية أمام استهداف المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال في هذا السياق: "إسرائيل تنشر صورا لأشخاص وتتباهى باغتيالهم، ثم أمريكا تصف إيران بالإرهابية، إنهم يقتلون الأبرياء، النساء والأطفال والشباب، وحقوق الإنسان صامتة والأمم المتحدة نائمة، أين حقوق الإنسان التي كانوا يتحدثون عنها؟".
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الهجمات ضد المدنيين بأنها تعكس "ذروة اليأس" لدى خصوم بلاده، مؤكدًا رفض استهداف الأبرياء، وشدد على أن ذلك يتناقض مع شعارات حقوق الإنسان.
طهران: إيران لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة
04:34 GMT

كما شدد بزشكيان على أن "إيران لا تطمع في أراضي الآخرين وتتعامل مع دول الجوار بروح الأخوة"، كما دعا إلى "تعزيز التماسك الداخلي والتعاون الإقليمي لمنع أي محاولات خارجية لإثارة الفتن في المنطقة"، على حد قوله.

وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".
قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن دراسة مقترحات أمريكية جديدة
أمس, 14:15 GMT
وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرورعبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.
