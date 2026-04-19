مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار... بزشكيان: ترامب لا يحق له حرمان إيران من حقوقها النووية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، "تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مشددا على أنها "لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T08:33+0000

وفي سياق تصريحاته، أشار بزشكيان، خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب، إلى مواقف تتعلق بالملف النووي الإيراني، معتبرًا أن "حرمان أي دولة من حقوقها القانونية يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان"، داعيًا إلى معاملة متساوية ومنصفة داخل النظام الدولي.كما انتقد بزشكيان ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأزمات الدولية، متسائلًا عن صمت المؤسسات الدولية أمام استهداف المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الهجمات ضد المدنيين بأنها تعكس "ذروة اليأس" لدى خصوم بلاده، مؤكدًا رفض استهداف الأبرياء، وشدد على أن ذلك يتناقض مع شعارات حقوق الإنسان.وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.

