طهران: إيران لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
طهران: إيران لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة
طهران: إيران لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن سلطات بلاده "لا تنوي نقل اليورانيوم المخصّب إلى واشنطن"، على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T04:34+0000
2026-04-19T04:34+0000
وقال خطيب زاده في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يتم تزويد الولايات المتحدة بالمواد المخصّبة... هذا أمر غير مقبول، وأستطيع أن أؤكد لكم أنه على الرغم من استعدادنا لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدينا، إلا أننا لن نقبل خيارًا غير مقبول".وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران "غير مستعدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، وتسعى الجمهورية الإسلامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري قبل الانتقال إلى اجتماع مباشر".وأوضح أنه كجزء من المفاوضات مع الولايات المتحدة، سيتم تقديم "بروتوكول جديد" لمضيق هرمز، وسيبقى "مفتوحًا وآمنًا للملاحة المدنية".وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.إيران ممتنة لعرض روسيا المساعدة في حل دبلوماسي للملف النووي- وزارة الخارجيةمتحدث الخارجية الإيرانية: نرفض نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج
طهران: إيران لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

04:34 GMT 19.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemiمسؤول أمني إيراني يرتدي ملابس واقية يتجول في جزء من منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان الإيرانية، 30 مارس/ آذار 2005
مسؤول أمني إيراني يرتدي ملابس واقية يتجول في جزء من منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان الإيرانية، 30 مارس/ آذار 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
أكد سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن سلطات بلاده "لا تنوي نقل اليورانيوم المخصّب إلى واشنطن"، على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلاف ذلك.
وقال خطيب زاده في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يتم تزويد الولايات المتحدة بالمواد المخصّبة... هذا أمر غير مقبول، وأستطيع أن أؤكد لكم أنه على الرغم من استعدادنا لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدينا، إلا أننا لن نقبل خيارًا غير مقبول".
وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران "غير مستعدة لعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، وتسعى الجمهورية الإسلامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري قبل الانتقال إلى اجتماع مباشر".

وأضاف زاده: "لسنا مستعدين بعد لعقد اجتماع حقيقي، لأن هناك قضايا لم يتخلَ الأمريكيون فيها بعد عن موقفهم المتشدد".

وأوضح أنه كجزء من المفاوضات مع الولايات المتحدة، سيتم تقديم "بروتوكول جديد" لمضيق هرمز، وسيبقى "مفتوحًا وآمنًا للملاحة المدنية".
لافروف: موسكو ترحب بأي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصب
15 أبريل, 04:33 GMT
وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز". كما أعلن ترامب عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة".

وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرورعبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.
