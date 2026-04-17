متحدث الخارجية الإيرانية: نرفض نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج

متحدث الخارجية الإيرانية: نرفض نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، رفض بلاده القاطع لأي مقترح يقضي بنقل اليورانيوم المخصب إلى خارج الأراضي الإيرانية، وذلك عقب تصريحات... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T20:08+0000

2026-04-17T20:08+0000

2026-04-17T20:08+0000

وقال بقائي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة، إن خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج "مرفوض تمامًا". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون يوم أو يومين.وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "الإيرانيون يرغبون في الاجتماع. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".وأضاف: "الاتفاق مع إيران سيجعل إسرائيل آمنة وستكون في وضع ممتاز مع نهاية الحرب".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم