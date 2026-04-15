ترامب: يجري فتح مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران مذهل للغاية"، معتبرًا أن رد طهران يعكس إدراكها لحجم الضربات التي... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T11:55+0000

وفي مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، أضاف ترامب أن إيران تعرضت لضربات موجعة وقاسية، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يجري فتحه، مع التأكيد أن العلاقات الأمريكية لن تعود كما كانت مع أي دولة لم تقدم الدعم لواشنطن خلال الأزمة.وأوضح أن الأزمة لم تنته بعد، لافتًا إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة، مؤكدًا أن جوهر المفاوضات يتمحور حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي.وشدد على أنه "لا يمكن لإيران بأي حال من الأحوال امتلاك سلاح نووي"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لن تبرم أي اتفاق إذا لم تتخلَّ طهران عن طموحاتها النووية".وكشف ترامب أنه وجّه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ طالب فيها بوقف دعم إيران عسكريا، مشيرًا إلى أن الرد الصيني أكد أن بكين لا تزود طهران بالأسلحة.وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران، في وقت سابق اليوم، من أن استمرار الولايات المتحدة في الحصار البحري وتهديد أمن السفن الإيرانية قد يشكل مقدمة لخرق وقف إطلاق النار.وأضاف أن بلاده لن تسمح بعبور الواردات والصادرات في الخليج وبحر عمان إذا استمر الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز.كما أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية قد تتحرك لمنع استمرار تدفق التجارة في البحر الأحمر، في حال استمرار الإجراءات التي تستهدف حركة الملاحة الإيرانية.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.

