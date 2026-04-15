ترامب: يجري فتح مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: يجري فتح مضيق هرمز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران مذهل للغاية"، معتبرًا أن رد طهران يعكس إدراكها لحجم الضربات التي... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260415/سفن-إيرانية-تعبر-مضيق-هرمز-وتكسر-الحصار-الأمريكي-1112577299.html
https://sarabic.ae/20260414/شبح-الركود-العالمي-هل-يقود-الحصار-الأمريكي-العالم-إلى-أزمات-اقتصادية-معقدة-1112558490.html
https://sarabic.ae/20260414/خبير-الحصار-الأمريكي-على-المواني-الإيرانية-سيؤدي-إلى-تسجيل-أرقام-قياسية-جديدة-لأسعار-النفط-1112550050.html
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران مذهل للغاية"، معتبرًا أن رد طهران يعكس إدراكها لحجم الضربات التي تلقتها.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، أضاف ترامب أن إيران تعرضت لضربات موجعة وقاسية، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يجري فتحه، مع التأكيد أن العلاقات الأمريكية لن تعود كما كانت مع أي دولة لم تقدم الدعم لواشنطن خلال الأزمة.
وأوضح أن الأزمة لم تنته بعد، لافتًا إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة، مؤكدًا أن جوهر المفاوضات يتمحور حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
سفن إيرانية تعبر مضيق هرمز وتكسر الحصار الأمريكي
10:28 GMT
وشدد على أنه "لا يمكن لإيران بأي حال من الأحوال امتلاك سلاح نووي"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لن تبرم أي اتفاق إذا لم تتخلَّ طهران عن طموحاتها النووية".
كما أشار إلى القدرات العسكرية الأمريكية، قائلًا إن بلاده "يمكنها تدمير البنية التحتية في إيران خلال وقت قصير، لكنها لا تسعى إلى ذلك"، مضيفًا أن إعادة إعمار إيران قد تستغرق نحو 20 عاما في حال انسحاب واشنطن الآن.
وكشف ترامب أنه وجّه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ طالب فيها بوقف دعم إيران عسكريا، مشيرًا إلى أن الرد الصيني أكد أن بكين لا تزود طهران بالأسلحة.
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
شبح الركود العالمي... هل يقود "الحصار الأمريكي" العالم إلى أزمات اقتصادية معقدة
أمس, 15:25 GMT
وحذر قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران، في وقت سابق اليوم، من أن استمرار الولايات المتحدة في الحصار البحري وتهديد أمن السفن الإيرانية قد يشكل مقدمة لخرق وقف إطلاق النار.
وقال قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبداللهي، إن إيران ستتخذ خطوات بحزم وقوة للدفاع عن مصالحها الوطنية وسيادتها، في حال استمرار الضغوط البحرية المفروضة عليها.
وأضاف أن بلاده لن تسمح بعبور الواردات والصادرات في الخليج وبحر عمان إذا استمر الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز.
كما أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية قد تتحرك لمنع استمرار تدفق التجارة في البحر الأحمر، في حال استمرار الإجراءات التي تستهدف حركة الملاحة الإيرانية.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
خبير: الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية سيؤدي إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة لأسعار النفط
أمس, 11:34 GMT
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.
