https://sarabic.ae/20260415/الجيش-الإيراني-لن-نسمح-بأي-تصدير-أو-استيراد-في-الخليج-إذا-استمر-الحصار-الأمريكي-1112579059.html

الجيش الإيراني: لن نسمح بأي تصدير أو استيراد في الخليج إذا استمر الحصار الأمريكي

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران، من أن استمرار الولايات المتحدة في الحصار البحري وتهديد أمن السفن الإيرانية قد يشكل مقدمة لخرق وقف إطلاق النار. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبداللهي، إن إيران ستتخذ خطوات بحزم وقوة للدفاع عن مصالحها الوطنية وسيادتها، في حال استمرار الضغوط البحرية المفروضة عليها.وأضاف أن بلاده لن تسمح بعبور الواردات والصادرات في الخليج وبحر عمان إذا استمر الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز.كما أشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية قد تتحرك لمنع استمرار تدفق التجارة في البحر الأحمر، في حال استمرار الإجراءات التي تستهدف حركة الملاحة الإيرانية.وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

