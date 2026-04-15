بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة

بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار، محذرًا من أن أي محاولة لفرض الإرادة عليها ستفشل.

2026-04-15T09:06+0000

2026-04-15T09:06+0000

2026-04-15T09:06+0000

إيران

أخبار إيران

وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "تلغرام": "خلال زيارته لمقر إسعاف طهران شدد الرئيس (بيزشكيان) على أن إيران لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار".وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة: أسلحة "العدوان" علينا تعود لترسانات دول خليجية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران