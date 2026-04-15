https://sarabic.ae/20260415/بيزشكيان-إيران-لا-تسعى-للحرب-ولا-تخضع-لمحاولات-فرض-الإرادة-عليها--الرئاسة-1112574807.html
بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار، محذرًا من أن أي محاولة لفرض الإرادة عليها ستفشل. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T09:06+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_07daa35b2e14aea215f13d6b6d93c496.jpg
https://sarabic.ae/20260415/لافروف-موسكو-ترحب-بأي-قرار-تتخذه-إيران-بشأن-اليورانيوم-المخصب-1112569845.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111182447_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_c53fd047b060ec747241c4fce1b639ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار، محذرًا من أن أي محاولة لفرض الإرادة عليها ستفشل.
وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "تلغرام": "خلال زيارته لمقر إسعاف طهران شدد الرئيس (بيزشكيان) على أن إيران لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار".
وأضاف البيان: لكنها (إيران) تؤكد، في الوقت نفسه، على الحوار والتفاعل البنّاء، وأن أي محاولة لفرض الإرادة على البلاد أو إجبارها على الاستسلام ستفشل.
وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.