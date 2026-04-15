إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة: أسلحة "العدوان" علينا تعود لترسانات دول خليجية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة: أسلحة "العدوان" علينا تعود لترسانات دول خليجية
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن بقايا الأسلحة المستخدمة في العدوان على بلاده "تثبت أنها تعود إلى ترسانات بعض دول الخليج"، رافضًا... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، شدد إيرواني، على أن بلاده ترفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدًا أن "العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".وأشار إلى أن "أراضي وأجواء بعض دول المنطقة استُخدمت لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران"، معتبرًا أن "ذلك يرتب مسؤولية قانونية دولية على هذه الدول، ويُلزمها بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة".وأضاف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أن "طهران وثّقت، عبر مذكرات دبلوماسية، استخدام تلك الأراضي في التخطيط والتنفيذ للهجمات"، مؤكدًا أن "الأدلة الميدانية، بما فيها بقايا الأسلحة، تدعم هذه الاتهامات"، وفق تعبيره.وختم بالتأكيد على احتفاظ إيران "بحقها في ملاحقة الدول والأطراف التي شاركت في العدوان"، داعيًا مجلس الأمن إلى معالجة ما وصفه بـ"جذور الأزمة"، وفي مقدمتها الاستخدام غير المشروع للقوة وجرائم الحرب.وطالبت إيران، في وقوت سابق، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في العملية الأمريكية الإسرائيلية ضدها"، على حد قولها.وكانت إيران والولايات المتحدة، بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
07:14 GMT 15.04.2026
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
أكد المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن بقايا الأسلحة المستخدمة في العدوان على بلاده "تثبت أنها تعود إلى ترسانات بعض دول الخليج"، رافضًا ما وصفها بـ"الادعاءات المضللة الصادرة عن البحرين"، على حد قوله.
وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، شدد إيرواني، على أن بلاده ترفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدًا أن "العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "أراضي وأجواء بعض دول المنطقة استُخدمت لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران"، معتبرًا أن "ذلك يرتب مسؤولية قانونية دولية على هذه الدول، ويُلزمها بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة".
وأضاف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أن "طهران وثّقت، عبر مذكرات دبلوماسية، استخدام تلك الأراضي في التخطيط والتنفيذ للهجمات"، مؤكدًا أن "الأدلة الميدانية، بما فيها بقايا الأسلحة، تدعم هذه الاتهامات"، وفق تعبيره.

كما شدد إيرواني على أن بلاده، "بصفتها من أبرز ضحايا الإرهاب، لعبت دورًا محوريًا في مكافحته"، رافضًا الاتهامات بارتباطها بجماعات متطرفة، ومعتبرًا أن "مصدر عدم الاستقرار في المنطقة هو سياسات كيان الاحتلال المدعومة أمريكيًا".

وختم بالتأكيد على احتفاظ إيران "بحقها في ملاحقة الدول والأطراف التي شاركت في العدوان"، داعيًا مجلس الأمن إلى معالجة ما وصفه بـ"جذور الأزمة"، وفي مقدمتها الاستخدام غير المشروع للقوة وجرائم الحرب.
وطالبت إيران، في وقوت سابق، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في العملية الأمريكية الإسرائيلية ضدها"، على حد قولها.
وجاء في نص الرسالة: "إن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي".
وكانت إيران والولايات المتحدة، بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
