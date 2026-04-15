النفط ينخفض وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على ذلك من...
2026-04-15T02:16+0000
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، مدفوعة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على ذلك من استئناف الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد توقفها جراء إغلاق مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 94.27 دولار للبرميل عند الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 90.24 دولار بعد انخفاضه 7.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات في مطلع الأسبوع
واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
وزاد هذا من التفاؤل بأن المحادثات قد تؤدي في النهاية إلى تسوية النزاع واستئناف تدفقات النفط الخام والوقود.
وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز
، وهو ممر مائي رئيسي لتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا.
ورغم وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، فلا يزال عدم اليقين يكتنف العبور عبر المضيق، حيث ذكرت مصادر أمس أن حجم حركة المرور لا يمثل سوى جزء ضئيل من نحو 130 سفينة كانت تمر عبر الممر المائي قبل الحرب.