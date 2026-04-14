بريطانيا وفرنسا تعلنان رفضهما حصار الولايات المتحدة لمضيق هرمز
أعلنت بريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، رفضهما للإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة، يوم أمس الاثنين، والمتعلق بفرض حصار على مضيق هرمز. 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T11:46+0000
وشددت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، على أن لندن لن تنخرط في هذه الخطوة. وقالت لصحيفة "ذا ميرور": "نعتقد أن هذا نهج خاطئ". كما انتقدت ريفز واشنطن لافتقارها إلى خطة لإنهاء الصراع مع إيران، واصفةً هذا النهج بالجنون.
في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قرار إغلاق مضيق هرمز بأنه غير قانوني، معربًا عن خشيته من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من الإضرار بالتجارة العالمية وتفاقم الوضع في بلاده.
كما انتقدت الصين أيضاً الحصار المفروض على الممر البحري. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، واشنطن إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع طهران وفتح الممر.
دخل الحصار الأمريكي على المضيق حيز التنفيذ، أمس الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موسكو. وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن الجيش الأمريكي سيمنع جميع السفن التي تحاول استخدام الممر. كما أمر بتعقب واعتراض ناقلات النفط التي تدفع لإيران مقابل المرور.
بعد دخول وقف إطلاق النار مع واشنطن حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي، فتحت طهران المضيق أمام السفن بشروط معينة. وبقي الحصار سارياً على ناقلات النفط القادمة من الدول غير الصديقة لإيران.