قطر تدعو إلى إيجاد حل لأزمة مضيق هرمز بمشاركة الدول المتشاطئة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260414/قطر-تدعو-إلى-إيجاد-حل-لأزمة-مضيق-هرمز-بمشاركة-الدول-المتشاطئة-1112550301.html
قطر تدعو إلى إيجاد حل لأزمة مضيق هرمز بمشاركة الدول المتشاطئة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة تدعو إلى ضرورة العمل المشترك للوصول إلى اتفاق سلام دائم يضمن استقرار المنطقة، مشددًا على أن... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T11:11+0000
2026-04-14T11:11+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
أخبار قطر اليوم
دونالد ترامب
باكستان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
وأوضح الأنصاري، في مؤتمر صحفي، دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، مع وجود تنسيق إقليمي واسع لدعم مسار التفاوض، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات المكثفة بين الأطراف الإقليمية لإنجاح جهود خفض التصعيد.وأضاف أن "الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم"، مؤكدًا رفض لغة التهديد والتعامل مع جميع التطورات بما يضمن أمن وسلامة الدولة.وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد على أن الأزمة هناك طارئة وليست تاريخية، داعيًا إلى حلها عبر تعاون الدول المتشاطئة، مع التأكيد على أن استمرار تدفق التجارة العالمية عبر المضيق يمثل عنصرًا حيويًا للأمن الدولي.وطالبت إيران، في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في العملية الأمريكية الإسرائيلية ضدها"، على حد قولها.وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
https://sarabic.ae/20260413/الرئيس-الإيراني-التهديدات-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-ستؤثر-سلبا-على-التجارة-العالمية-1112539084.html
https://sarabic.ae/20260414/بكين-بشأن-الحصار-الأمريكي-لمضيق-هرمز-خطوة-خطيرة-وغير-مسؤولة-1112545663.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:11 GMT 14.04.2026
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
© Photo
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة تدعو إلى ضرورة العمل المشترك للوصول إلى اتفاق سلام دائم يضمن استقرار المنطقة، مشددًا على أن حل الأزمات يجب أن يكون إقليميًا وبمشاركة جميع دول الخليج.
وأوضح الأنصاري، في مؤتمر صحفي، دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، مع وجود تنسيق إقليمي واسع لدعم مسار التفاوض، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات المكثفة بين الأطراف الإقليمية لإنجاح جهود خفض التصعيد.
وأضاف أن "الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام دائم"، مؤكدًا رفض لغة التهديد والتعامل مع جميع التطورات بما يضمن أمن وسلامة الدولة.
الرئيس الإيراني: التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤثر سلبا على التجارة العالمية
الرئيس الإيراني: التهديدات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤثر سلبا على التجارة العالمية
أمس, 19:50 GMT
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد على أن الأزمة هناك طارئة وليست تاريخية، داعيًا إلى حلها عبر تعاون الدول المتشاطئة، مع التأكيد على أن استمرار تدفق التجارة العالمية عبر المضيق يمثل عنصرًا حيويًا للأمن الدولي.

كما أشار إلى أن "مضيق هرمز كان دائمًا ممرًا طبيعيًا دون أزمات إدارة تذكر"، محذرًا من أن أي تداعيات محتملة قد تتجاوز أسواق الطاقة وتمتد إلى الاقتصاد العالمي.

وطالبت إيران، في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في العملية الأمريكية الإسرائيلية ضدها"، على حد قولها.
وبدأت إيران والولايات المتحدة، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
بكين بشأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز: خطوة خطيرة وغير مسؤولة
07:48 GMT
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала