مندوب إيران في الأمم المتحدة: بلادنا تطالب دولا عربية عدة بتعويضات عن مشاركتها في الحرب ضدها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260414/مندوب-طهران-إيران-تطالب-عدة-دول-عربية-بتعويضات-عن-مشاركتها-في-الحرب-ضدها-1112542578.html
مندوب إيران في الأمم المتحدة: بلادنا تطالب دولا عربية عدة بتعويضات عن مشاركتها في الحرب ضدها
سبوتنيك عربي
طالبت إيران، في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T04:05+0000
2026-04-14T05:19+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
ووجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجاء في نص الرسالة: "إن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي".وتابع المندوب الإيراني: "إن سلوك هذه الدول في السماح باستخدام أراضيها ضد إيران يعد شكلا من أشكال العدوان".وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.ومن جانبها، تعهدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ببدء حصار "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.
https://sarabic.ae/20260413/-الحكومة-الإيرانية-خسائر-إيران-بعد-الضربات-الأميركية-والإسرائيلية-الأخيرة-بلغت-270-مليار-دولار-1112540837.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية

مندوب إيران في الأمم المتحدة: بلادنا تطالب دولا عربية عدة بتعويضات عن مشاركتها في الحرب ضدها

04:05 GMT 14.04.2026 (تم التحديث: 05:19 GMT 14.04.2026)
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
طالبت إيران، في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في العملية الأمريكية الإسرائيلية ضدها"، على حد قولها.
ووجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجاء في نص الرسالة: "إن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي".
وأوضح إيرواني، في الرسالة قائلا، إن الدول المذكورة أعلاه لم تكتفِ بجعل أراضيها متاحة للعدوان على إيران، بل في بعض الحالات، شاركت بشكل مباشر في تنفيذ هجمات مسلحة غير شرعية ضد أهداف مدنية داخل إيران .
وتابع المندوب الإيراني: "إن سلوك هذه الدول في السماح باستخدام أراضيها ضد إيران يعد شكلا من أشكال العدوان".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
طهران: خسائر إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بلغت 270 مليار دولار
أمس, 21:42 GMT
ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.
ومن جانبها، تعهدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ببدء حصار "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала