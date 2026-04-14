مندوب إيران في الأمم المتحدة: بلادنا تطالب دولا عربية عدة بتعويضات عن مشاركتها في الحرب ضدها

طالبت إيران، في رسالة رسمية موجهة للأمم المتحدة، كلًا من البحرين والسعودية وقطر والإمارات والأردن، بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، "بسبب دورها في... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T05:19+0000

ووجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وجاء في نص الرسالة: "إن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مطالبة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك دفع تعويضات عن جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي".وتابع المندوب الإيراني: "إن سلوك هذه الدول في السماح باستخدام أراضيها ضد إيران يعد شكلا من أشكال العدوان".وكانت إيران والولايات المتحدة قد بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أفاد بأن الأطراف لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف ظلت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية.ومن جانبه، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأميركية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور.ومن جانبها، تعهدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ببدء حصار "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين.

https://sarabic.ae/20260413/-الحكومة-الإيرانية-خسائر-إيران-بعد-الضربات-الأميركية-والإسرائيلية-الأخيرة-بلغت-270-مليار-دولار-1112540837.html

