سفن إيرانية تعبر مضيق هرمز وتكسر الحصار الأمريكي
سبوتنيك عربي
تمكنت ناقلة نفط إيرانية ضخمة، مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، من عبور أعالي البحار ومضيق هرمز قبل أن تدخل المياه الإقليمية لإيران. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب المعطيات، وصلت الناقلة التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى نحو مليوني برميل من النفط الخام إلى وجهتها دون أن تواجه أي عوائق.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، أنها لن تسمح للسفن بالعبور نحو السواحل الإيرانية أو الرسو في موانئها.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن سفينة إيرانية أخرى تمكنت أيضًا من عبور مضيق هرمز رغم الحصار البحري الأمريكي.
وأوضحت الوكالة أن هذه السفينة تحمل شحنات من المواد الغذائية، وهي في طريقها إلى ميناء الإمام الخميني الواقع جنوب غربي إيران.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار
، محذرًا من أن أي محاولة لفرض الإرادة عليها ستفشل.
وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "تلغرام": "خلال زيارته لمقر إسعاف طهران شدد الرئيس (بيزشكيان) على أن إيران لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار".
وأضاف البيان: لكنها (إيران) تؤكد، في الوقت نفسه، على الحوار والتفاعل البنّاء، وأن أي محاولة لفرض الإرادة على البلاد أو إجبارها على الاستسلام ستفشل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم
بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز
أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.