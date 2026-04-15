سفن إيرانية تعبر مضيق هرمز وتكسر الحصار الأمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260415/سفن-إيرانية-تعبر-مضيق-هرمز-وتكسر-الحصار-الأمريكي-1112577299.html
سفن إيرانية تعبر مضيق هرمز وتكسر الحصار الأمريكي
سبوتنيك عربي
تمكنت ناقلة نفط إيرانية ضخمة، مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، من عبور أعالي البحار ومضيق هرمز قبل أن تدخل المياه الإقليمية لإيران. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
وبحسب المعطيات، وصلت الناقلة التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى نحو مليوني برميل من النفط الخام إلى وجهتها دون أن تواجه أي عوائق.في السياق ذاته، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن سفينة إيرانية أخرى تمكنت أيضًا من عبور مضيق هرمز رغم الحصار البحري الأمريكي.وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار، محذرًا من أن أي محاولة لفرض الإرادة عليها ستفشل.وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "تلغرام": "خلال زيارته لمقر إسعاف طهران شدد الرئيس (بيزشكيان) على أن إيران لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
https://sarabic.ae/20260415/بيزشكيان-إيران-لا-تسعى-للحرب-ولا-تخضع-لمحاولات-فرض-الإرادة-عليها--الرئاسة-1112574807.html
https://sarabic.ae/20260415/بيزشكيان-إيران-لا-تسعى-للحرب-ولا-تخضع-لمحاولات-فرض-الإرادة-عليها--الرئاسة-1112574807.html
https://sarabic.ae/20260415/وزيرة-الخزانة-البريطانية-تصف-طريقة-شن-الحرب-على-إيران-بـالحماقة-1112577046.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
10:28 GMT 15.04.2026
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
© Photo
تابعنا عبر
تمكنت ناقلة نفط إيرانية ضخمة، مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، من عبور أعالي البحار ومضيق هرمز قبل أن تدخل المياه الإقليمية لإيران.
وبحسب المعطيات، وصلت الناقلة التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى نحو مليوني برميل من النفط الخام إلى وجهتها دون أن تواجه أي عوائق.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، أنها لن تسمح للسفن بالعبور نحو السواحل الإيرانية أو الرسو في موانئها.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة
09:06 GMT
في السياق ذاته، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن سفينة إيرانية أخرى تمكنت أيضًا من عبور مضيق هرمز رغم الحصار البحري الأمريكي.
وأوضحت الوكالة أن هذه السفينة تحمل شحنات من المواد الغذائية، وهي في طريقها إلى ميناء الإمام الخميني الواقع جنوب غربي إيران.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار، محذرًا من أن أي محاولة لفرض الإرادة عليها ستفشل.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
بيزشكيان: إيران لا تسعى للحرب ولا تخضع لمحاولات فرض الإرادة عليها- الرئاسة
وأفادت الرئاسة الإيرانية، في بيان نشرته على حسابها في منصة "تلغرام": "خلال زيارته لمقر إسعاف طهران شدد الرئيس (بيزشكيان) على أن إيران لا تسعى للحرب أو زعزعة الاستقرار".
وأضاف البيان: لكنها (إيران) تؤكد، في الوقت نفسه، على الحوار والتفاعل البنّاء، وأن أي محاولة لفرض الإرادة على البلاد أو إجبارها على الاستسلام ستفشل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
وزيرة الخزانة البريطانية تصف طريقة شن الحرب على إيران بـ"الحماقة"
من جانبه، أعلن ترامب، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة "ستبدأ حصارًا لكل السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала