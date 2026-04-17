ترامب: إيران تزيل الألغام البحرية وتتعهد بعدم إغلاق مضيق هرمز مجددا

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تقوم "بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية" بإزالة جميع الألغام البحرية.

وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بشكل نهائي.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" أمام حركة الملاحة والتجارة، موجهاً الشكر لإيران على إعادة فتحه، ومؤكداً جاهزيته للمرور الكامل.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الحصار البحري سيظل سارياً بكامل قوته، لكنه سيقتصر على إيران فقط، إلى حين استكمال ما وصفه بـ"المعاملة" معها بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هذا المسار قد يتم بسرعة نظراً لأن معظم نقاطه جرى التفاوض عليها مسبقاً.وأضاف أن هذا الوضع تغيّر، مشدداً على أن الولايات المتحدة لم تعد محل سخرية من أي طرف.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.وعقب الإعلان عن فتح مضيق هرمز، انخفض سعر خام برنت إلى 91 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 مارس/آذار.يُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت في 13 أبريل/نيسان حصارا لجميع حركة المرور البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال العالمية.وتزعم واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر مضيق هرمز ما لم تدفع رسوم عبور لطهران، علمًا بأن السلطات الإيرانية لم تعلن عن فرض رسوم، لكنها تحدثت عن خطط بهذا الشأن.

