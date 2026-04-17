عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: غموض يحيط بتصريحات ترامب "الإيجابية" عن إيران
سبوتنيك عربي
قال الباحث في الشؤون الإيرانية أسامة حمدي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود علاقة قوية مع إيران أثارت حالة من الجدل، واصفا إياها بأنها مفاجئة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وشدد الخبير في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" على صعوبة التعويل على هذه التصريحات نظرا لما وصفه بطبيعة ترامب "المتقلبة" التي تجمع بين التصريحات المتناقضة.وأوضح حمدي أن الإشارات الإيجابية التي أطلقها ترامب تجاه إيران، ومنها الإشادة بقوة مقاتليها، قد تعود إلى مطالب إيرانية بضرورة احترام الشعب والقيادة الإيرانية كشرط أساسي لأي اتفاق محتمل.لكنه أكد في الوقت ذاته عدم وجود علاقات قوية حقيقية بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع سياسات التصعيد والحرب التي انتهجتها الإدارة الأمريكية سابقا.وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام ترامب باتت محدودة، إذ لا يملك سوى إنهاء الحرب، خاصة مع انتهاء مدتها وفقا للدستور الأمريكي، لافتا إلى أن أي محاولة لتجديدها تتطلب موافقة جديدة من الكونغرس الأمريكي، تتضمن تحديد إطار زمني وميزانية جديدة.وأشار حمدي إلى أن تمرير مثل هذه الموافقة يبدو صعبا في ظل الموقف الحالي للكونغرس، لا سيما بعد مرور أكثر من 40 يوما على اندلاع الحرب، وما خلفته من تداعيات اقتصادية سلبية على الداخل الأمريكي.وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.وفي 8 أبريل/ نيسان 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان على "تروث سوشيال" الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران، وقال إن ذلك جاء بناء على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.
قال الباحث في الشؤون الإيرانية أسامة حمدي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود علاقة قوية مع إيران أثارت حالة من الجدل، واصفا إياها بأنها مفاجئة للرأي العام.
وشدد الخبير في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" على صعوبة التعويل على هذه التصريحات نظرا لما وصفه بطبيعة ترامب "المتقلبة" التي تجمع بين التصريحات المتناقضة.
وأوضح حمدي أن الإشارات الإيجابية التي أطلقها ترامب تجاه إيران، ومنها الإشادة بقوة مقاتليها، قد تعود إلى مطالب إيرانية بضرورة احترام الشعب والقيادة الإيرانية كشرط أساسي لأي اتفاق محتمل.
إعلام: ترامب قد يقدم تنازلات جديدة بشأن إيران
لكنه أكد في الوقت ذاته عدم وجود علاقات قوية حقيقية بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع سياسات التصعيد والحرب التي انتهجتها الإدارة الأمريكية سابقا.
وأضاف أن الخيارات المتاحة أمام ترامب باتت محدودة، إذ لا يملك سوى إنهاء الحرب، خاصة مع انتهاء مدتها وفقا للدستور الأمريكي، لافتا إلى أن أي محاولة لتجديدها تتطلب موافقة جديدة من الكونغرس الأمريكي، تتضمن تحديد إطار زمني وميزانية جديدة.
وأشار حمدي إلى أن تمرير مثل هذه الموافقة يبدو صعبا في ظل الموقف الحالي للكونغرس، لا سيما بعد مرور أكثر من 40 يوما على اندلاع الحرب، وما خلفته من تداعيات اقتصادية سلبية على الداخل الأمريكي.
عراقجي: الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز مفتوحة بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
وفي 8 أبريل/ نيسان 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان على "تروث سوشيال" الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران، وقال إن ذلك جاء بناء على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.
