https://sarabic.ae/20260417/-إعلام-إيران-تقدّر-عوائد-إدارة-مضيق-هرمز-بنحو-10-إلى-15-مليار-دولار-1112626843.html
إعلام: إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، نقلًا عن عضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بأن البرلمان يقدر العوائد الحالية للبلاد من "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15...
2026-04-17T05:02+0000
هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102939/17/1029391716_0:62:2435:1432_1920x0_80_0_0_c9709921461e130478cb9b01e3d2eaa3.jpg
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102939/17/1029391716_222:0:2214:1494_1920x0_80_0_0_c61c161d1400b144fdb7cfe55db6f006.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
03:37 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 05:02 GMT 17.04.2026)
أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، نقلًا عن عضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بأن البرلمان يقدر العوائد الحالية للبلاد من "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار.
ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول كان يعلّق على تفاصيل مشروع قانون بشأن إدارة إيران لمضيق هرمز، والذي يقترح فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز العملة الوطنية الإيرانية "الريال"، حيث ستُطالب السفن الأجنبية بدفع رسوم العبور بالريال عبر طريقتين: إما من خلال مكاتبها في إيران، أو عبر النظام المصرفي الإيراني، وفقًا للوكالة.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 نيسان/أبريل بفرض حصار على جميع حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ
الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن فرض الرسوم، لكنها ناقشت مثل هذه الخطط.