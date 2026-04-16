من 4.3 إلى 1.3 مليون برميل.. كيف خنق إغلاق هرمز إنتاج العراق؟

من 4.3 إلى 1.3 مليون برميل.. كيف خنق إغلاق هرمز إنتاج العراق؟

سبوتنيك عربي

في تطور خطير يعكس تصاعد حدة التوترات في المنطقة، دخلت أزمة إغلاق مضيق هرمز مرحلة غير مسبوقة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة العالمية، ووجه ضربة مباشرة... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T12:00+0000

2026-04-16T12:00+0000

2026-04-16T12:00+0000

العراق

مضيق هرمز

تصدير النفط العراقي

سوق النفط

إيران

أخبار الشرق الأوسط

تقارير سبوتنيك

حصري

وجاء قرار إغلاق المضيق كجزء من أدوات الضغط التي استخدمتها طهران، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إذ سعت من خلاله إلى التأثير على المصالح الاقتصادية للدول الغربية ورفع كلفة المواجهة، وقد ترافق ذلك مع انتشار عسكري مكثف في المنطقة وتهديدات مباشرة لأي سفن تحاول العبور.وأضاف: "الإيرادات النفطية كانت تصل إلى نحو 6 مليارات دولار شهريا، وقد ترتفع أحيانا بحسب أسعار النفط، إلا أن الظروف الحالية تسببت بخسائر مالية كبيرة نتيجة تراجع الكميات المصدّرة".ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك جزء مهم من صادرات العراق، ما يجعله نقطة حساسة لأي توترات أو تهديدات، تنعكس فورا على استقرار الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.إغلاق هرمز كبّد العراق خسائر ضخمةبدوره، أكد الخبير الاقتصادي سلام الزبيدي، أن "التصعيد العسكري في المنطقة، خلال الفترة الماضية، خلّف تداعيات اقتصادية واسعة على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً في قطاع الطاقة"، وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "أهداف العمليات العسكرية كانت تتركز في البداية على ملفات سياسية وأمنية، إلا أنها تحولت لاحقا لتشمل الضغط على الممرات الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 35 إلى 40% من إمدادات النفط العالمية".وتابع: "تكبد العراق خسائر تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة تراجع الصادرات النفطية وتعطل سلاسل التوريد"، لافتاً إلى أن "البدائل المتاحة لا تزال محدودة ولا تعوض حجم الفاقد الاقتصادي، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل". وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن إغلاق مضيق هرمز وجه ضربة قاسية للاقتصاد العراقي، إذ أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج النفطي بنحو 70% نتيجة امتلاء الخزانات وتعذر تصدير الكميات المنتجة. وبحسب هذه التقديرات، انخفض الإنتاج من نحو 4.3 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.3 مليون برميل فقط.ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ويمثل الشريان الحيوي لتدفق النفط من دول منتجة رئيسية مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلاً عن كونه ممرا أساسيا لكميات كبيرة من النفط الخام الصادر من دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لتلبية احتياجات السوق العالمية من الطاقة.

العراق

إيران

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, مضيق هرمز, تصدير النفط العراقي, سوق النفط, إيران, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري