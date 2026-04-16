من 4.3 إلى 1.3 مليون برميل.. كيف خنق إغلاق هرمز إنتاج العراق؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
من 4.3 إلى 1.3 مليون برميل.. كيف خنق إغلاق هرمز إنتاج العراق؟
من 4.3 إلى 1.3 مليون برميل.. كيف خنق إغلاق هرمز إنتاج العراق؟
سبوتنيك عربي
في تطور خطير يعكس تصاعد حدة التوترات في المنطقة، دخلت أزمة إغلاق مضيق هرمز مرحلة غير مسبوقة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة العالمية، ووجه ضربة مباشرة... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T12:00+0000
2026-04-16T12:00+0000
وجاء قرار إغلاق المضيق كجزء من أدوات الضغط التي استخدمتها طهران، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إذ سعت من خلاله إلى التأثير على المصالح الاقتصادية للدول الغربية ورفع كلفة المواجهة، وقد ترافق ذلك مع انتشار عسكري مكثف في المنطقة وتهديدات مباشرة لأي سفن تحاول العبور.وأضاف: "الإيرادات النفطية كانت تصل إلى نحو 6 مليارات دولار شهريا، وقد ترتفع أحيانا بحسب أسعار النفط، إلا أن الظروف الحالية تسببت بخسائر مالية كبيرة نتيجة تراجع الكميات المصدّرة".ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك جزء مهم من صادرات العراق، ما يجعله نقطة حساسة لأي توترات أو تهديدات، تنعكس فورا على استقرار الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.إغلاق هرمز كبّد العراق خسائر ضخمةبدوره، أكد الخبير الاقتصادي سلام الزبيدي، أن "التصعيد العسكري في المنطقة، خلال الفترة الماضية، خلّف تداعيات اقتصادية واسعة على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً في قطاع الطاقة"، وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "أهداف العمليات العسكرية كانت تتركز في البداية على ملفات سياسية وأمنية، إلا أنها تحولت لاحقا لتشمل الضغط على الممرات الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 35 إلى 40% من إمدادات النفط العالمية".وتابع: "تكبد العراق خسائر تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة تراجع الصادرات النفطية وتعطل سلاسل التوريد"، لافتاً إلى أن "البدائل المتاحة لا تزال محدودة ولا تعوض حجم الفاقد الاقتصادي، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل". وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن إغلاق مضيق هرمز وجه ضربة قاسية للاقتصاد العراقي، إذ أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج النفطي بنحو 70% نتيجة امتلاء الخزانات وتعذر تصدير الكميات المنتجة. وبحسب هذه التقديرات، انخفض الإنتاج من نحو 4.3 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.3 مليون برميل فقط.ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ويمثل الشريان الحيوي لتدفق النفط من دول منتجة رئيسية مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلاً عن كونه ممرا أساسيا لكميات كبيرة من النفط الخام الصادر من دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لتلبية احتياجات السوق العالمية من الطاقة.
العراق, مضيق هرمز, تصدير النفط العراقي, سوق النفط, إيران, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, مضيق هرمز, تصدير النفط العراقي, سوق النفط, إيران, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري

من 4.3 إلى 1.3 مليون برميل.. كيف خنق إغلاق هرمز إنتاج العراق؟

12:00 GMT 16.04.2026
© REUTERS Stringer — ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في تطور خطير يعكس تصاعد حدة التوترات في المنطقة، دخلت أزمة إغلاق مضيق هرمز مرحلة غير مسبوقة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة العالمية، ووجه ضربة مباشرة لاقتصادات الدول المعتمدة على النفط، وفي مقدمتها العراق.
وجاء قرار إغلاق المضيق كجزء من أدوات الضغط التي استخدمتها طهران، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، إذ سعت من خلاله إلى التأثير على المصالح الاقتصادية للدول الغربية ورفع كلفة المواجهة، وقد ترافق ذلك مع انتشار عسكري مكثف في المنطقة وتهديدات مباشرة لأي سفن تحاول العبور.
وقال الخبير النفطي حيدر الشيخ، في حديث لـ "سبوتنيك": "كان العراق يصدّر قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما يقارب 3.5 ملايين برميل يوميا، إلا أن تصاعد التوترات وإغلاق مضيق هرمز أدّيا إلى انخفاض الإنتاج والصادرات بشكل ملحوظ".
وأضاف: "الإيرادات النفطية كانت تصل إلى نحو 6 مليارات دولار شهريا، وقد ترتفع أحيانا بحسب أسعار النفط، إلا أن الظروف الحالية تسببت بخسائر مالية كبيرة نتيجة تراجع الكميات المصدّرة".
وأشار الشيخ، إلى أن "العراق يعتمد حاليا بشكل رئيسي على خط جيهان التركي لتصدير النفط، بعد تعطل بعض المسارات الأخرى"، مبينا أن "كميات التصدير عبر هذا الخط لا تزال محدودة مقارنة بالمعدلات السابقة، ما انعكس سلبا على حجم الإيرادات العامة".
ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك جزء مهم من صادرات العراق، ما يجعله نقطة حساسة لأي توترات أو تهديدات، تنعكس فورا على استقرار الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
إيران تعلن استثناء العراق من قيود مضيق هرمز
4 أبريل, 16:50 GMT

إغلاق هرمز كبّد العراق خسائر ضخمة

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي سلام الزبيدي، أن "التصعيد العسكري في المنطقة، خلال الفترة الماضية، خلّف تداعيات اقتصادية واسعة على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً في قطاع الطاقة"، وأضاف في حديث لـ "سبوتنيك": "أهداف العمليات العسكرية كانت تتركز في البداية على ملفات سياسية وأمنية، إلا أنها تحولت لاحقا لتشمل الضغط على الممرات الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 35 إلى 40% من إمدادات النفط العالمية".

وبين أن "إغلاق المضيق أو تقييد الملاحة فيه تسبب باضطرابات كبيرة في حركة تصدير النفط، ما انعكس بشكل مباشر على العراق، الذي تأثرت صادراته وإيراداته بشكل واضح".

وتابع: "تكبد العراق خسائر تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة تراجع الصادرات النفطية وتعطل سلاسل التوريد"، لافتاً إلى أن "البدائل المتاحة لا تزال محدودة ولا تعوض حجم الفاقد الاقتصادي، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني في ظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل".
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
بغداد: نتواصل مع طهران لضمان عبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز
17 مارس, 08:25 GMT
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن إغلاق مضيق هرمز وجه ضربة قاسية للاقتصاد العراقي، إذ أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج النفطي بنحو 70% نتيجة امتلاء الخزانات وتعذر تصدير الكميات المنتجة. وبحسب هذه التقديرات، انخفض الإنتاج من نحو 4.3 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.3 مليون برميل فقط.

وخلال مارس/ اَذار الماضي ونتيجة إغلاق مضيق هرمز، أعلنت شركة نفط الشمال، البدء بعملية تصدير النفط العراقي من محافظة كركوك إلى ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن الإنتاج الأولي سيكون 250 ألف برميل يوميا، لتعويض الخسائر الاقتصادية.

ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، ويمثل الشريان الحيوي لتدفق النفط من دول منتجة رئيسية مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت، فضلاً عن كونه ممرا أساسيا لكميات كبيرة من النفط الخام الصادر من دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لتلبية احتياجات السوق العالمية من الطاقة.
