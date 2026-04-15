عبر سوريا... زيت الوقود العراقي ينتقل إلى الأسواق العالمية
سبوتنيك عربي
بدأت مسارات تصدير زيت الوقود العراقي تشهد تحولا لافتا مع انطلاق أول شحنة عبر الموانئ السورية نحو الأسواق العالمية، في خطوة تعد الأولى من نوعها عبر هذا المسار... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T13:54+0000
بدأت مسارات تصدير زيت الوقود العراقي تشهد تحولا لافتا مع انطلاق أول شحنة عبر الموانئ السورية نحو الأسواق العالمية، في خطوة تعد الأولى من نوعها عبر هذا المسار البحري الجديد.
وتباشر الشركة السورية للبترول، اليوم الأربعاء، تحميل نحو 85 ألف طن من زيت الوقود على الناقلة "أساهي برينسيس" من مصب بانياس في الساحل السوري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط والطاقة، في وقت تشهد فيه بعض المسارات التقليدية اضطرابات، ما دفع بغداد إلى اعتماد بدائل برية وبحرية جديدة، من بينها نقل زيت الوقود عبر صهاريج من مناطق الإنتاج وصولا إلى الساحل السوري على البحر المتوسط.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، انطلقت قوافل زيت الوقود من منطقة بيجي في العراق عبر منفذ الوليد، مرورا بمسارات برية طويلة وصولا إلى مصب بانياس، تمهيدا لإعادة التصدير عبر البحر.
ويتوقع أن تصل صادرات زيت الوقود العراقي نحو 650 ألف برميل شهريا عبر سوريا
حتى يونيو/حزيران 2026.
وتمثل هذه العملية بداية مسار بديل تسعى بغداد من خلاله إلى تنويع منافذ التصدير التي تشمل الأردن وسوريا وتركيا، خاصة مع تراجع إنتاج النفط الخام إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا في مارس/آذار 2026 مقارنة بأكثر من 4 ملايين في الشهر السابق له، وفق بيانات منظمة "أوبك".
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حديثة أن صادرات زيت الوقود العراقي واصلت حضورها في الأسواق العالمية خلال عام 2025 بمتوسط بلغ نحو 266 ألف برميل يوميًا، مع تصدر الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات لقائمة المستوردين
، إلى جانب دول آسيوية أخرى مثل الهند وسنغافورة وماليزيا، بحسب منصة "الطاقة".
كما سجلت الصادرات خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 24% على أساس سنوي، رغم تراجع حاد في شهر مارس/آذار، نسبته 45% على أساس سنوي إلى 124 ألف برميل يوميا، مقابل 225 ألفا في الشهر المقابل له من العام الماضي.