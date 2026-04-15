عبر سوريا... زيت الوقود العراقي ينتقل إلى الأسواق العالمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
عبر سوريا... زيت الوقود العراقي ينتقل إلى الأسواق العالمية
بدأت مسارات تصدير زيت الوقود العراقي تشهد تحولا لافتا مع انطلاق أول شحنة عبر الموانئ السورية نحو الأسواق العالمية، في خطوة تعد الأولى من نوعها عبر هذا المسار... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
13:52 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 13:54 GMT 15.04.2026)
بدأت مسارات تصدير زيت الوقود العراقي تشهد تحولا لافتا مع انطلاق أول شحنة عبر الموانئ السورية نحو الأسواق العالمية، في خطوة تعد الأولى من نوعها عبر هذا المسار البحري الجديد.
وتباشر الشركة السورية للبترول، اليوم الأربعاء، تحميل نحو 85 ألف طن من زيت الوقود على الناقلة "أساهي برينسيس" من مصب بانياس في الساحل السوري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط والطاقة، في وقت تشهد فيه بعض المسارات التقليدية اضطرابات، ما دفع بغداد إلى اعتماد بدائل برية وبحرية جديدة، من بينها نقل زيت الوقود عبر صهاريج من مناطق الإنتاج وصولا إلى الساحل السوري على البحر المتوسط.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، انطلقت قوافل زيت الوقود من منطقة بيجي في العراق عبر منفذ الوليد، مرورا بمسارات برية طويلة وصولا إلى مصب بانياس، تمهيدا لإعادة التصدير عبر البحر.
"شرايين نفط" أنقذت صادرات العرب... كيف تتجنب دول الخليج أزمة المضائق وتتجه لـ"عبور الصحراء"؟
ويتوقع أن تصل صادرات زيت الوقود العراقي نحو 650 ألف برميل شهريا عبر سوريا حتى يونيو/حزيران 2026.

وتمثل هذه العملية بداية مسار بديل تسعى بغداد من خلاله إلى تنويع منافذ التصدير التي تشمل الأردن وسوريا وتركيا، خاصة مع تراجع إنتاج النفط الخام إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا في مارس/آذار 2026 مقارنة بأكثر من 4 ملايين في الشهر السابق له، وفق بيانات منظمة "أوبك".

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حديثة أن صادرات زيت الوقود العراقي واصلت حضورها في الأسواق العالمية خلال عام 2025 بمتوسط بلغ نحو 266 ألف برميل يوميًا، مع تصدر الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات لقائمة المستوردين، إلى جانب دول آسيوية أخرى مثل الهند وسنغافورة وماليزيا، بحسب منصة "الطاقة".
كما سجلت الصادرات خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 24% على أساس سنوي، رغم تراجع حاد في شهر مارس/آذار، نسبته 45% على أساس سنوي إلى 124 ألف برميل يوميا، مقابل 225 ألفا في الشهر المقابل له من العام الماضي.
