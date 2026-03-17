بغداد: نتواصل مع طهران لضمان عبور ناقلات نفط عراقية عبر مضيق هرمز
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، أن بلاده تتواصل مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز في ظل التوترات في الشرق الأوسط. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T08:25+0000
وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، عن وزير النفط العراقي، قوله: "هناك تواصلاً مع إيران بشأن السماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقية".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد الماضي، أن عددًا من الدول تواصلت مع طهران لضمان مرور آمن لسفنها عبر مضيق هرمز، موضحًا أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود للجيش الإيراني الذي سمح بالفعل لمجموعة من السفن عبور المضيق بأمان.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. ويعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 في المئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.