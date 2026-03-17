وزارة النفط العراقية تدعو البرلمان للتدخل وتتهم أربيل بخرق الدستور في ملف تصدير النفط

سبوتنيك عربي

دعت وزارة النفط العراقية، مجلس النواب إلى التدخل على خلفية ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية وإدارة ملف...

2026-03-17T07:28+0000

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن رفضها لما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في أربيل، معتبرة أنه "بيان سياسي" لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل خط أنبوب كركوك–جيهان، متوقعة إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها طلبت، بشكل مؤقت، استخدام خط يربط بين كركوك ومنطقة فيشخابور باتجاه ميناء جيهان، بطاقة تصل إلى نحو 250 ألف برميل يوميًا، وقد ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميًا عند إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان.وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، بهدف التخفيف من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.وشددت الوزارة على أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية خاضعة لإدارة الحكومة المركزية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، لافتة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي في هذا الإطار، إلى جانب خطط لإنشاء أنبوب موازٍ ضمن مشاريع استراتيجية مستقبلية.وانتقدت ربط حكومة الإقليم ملف تصدير النفط بقضية رواتب الموظفين، معتبرة أن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية العراقية، كما أشارت إلى أهمية تطبيق نظام "الأسيكودا" بوصفه أداة لمكافحة الفساد وتعزيز التجارة الشرعية.واتهمت الوزارة حكومة أربيل بخرق مواد دستورية، منها المادة (110) المتعلقة برسم السياسة المالية، والمادة (111) التي تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، إلى جانب المادة (112) الخاصة بإدارة هذه الموارد بما يحقق أعلى منفعة للشعب.وفي ختام بيانها، دعت الوزارة مجلس النواب العراقي إلى دراسة ما وصفته بـ"الحالة الشاذة"، واتخاذ موقف يحفظ المصلحة الوطنية ويمنع الإضرار بالاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحساسة الراهنة.وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء بضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب العراقي - التركي من دون المرور بإقليم كردستان العراق، بطاقة تتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا.وأوضح أن الخط يخضع حاليا لعمليات الفحص والتأهيل النهائية، ومن المتوقع إنجازها خلال أسبوع.وبيّن عبد الغني أن التطورات العسكرية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدت إلى توقف صادرات العراق عبر الموانئ الجنوبية التي كانت تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، ما دفع وزارة النفط العراقية إلى خفض الإنتاج والتركيز على تلبية الطلب المحلي وتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد وزير النفط العراقي أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الوقود والغاز، وأن الإنتاج الحالي يغطي احتياجات السوق المحلية مع استمرار العمل على تأهيل خطوط النقل وتشغيل الحقول لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.ويأتي إعلان وزارة النفط العراقية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على صادرات النفط العراقية عبر الموانئ الجنوبية في البصرة.ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الموانئ لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.كما يأتي التوجه لإعادة تشغيل خط كركوك–جيهان ضمن مساعي بغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار البحري الوحيد عبر الخليج، خاصة في ظل الخلافات المستمرة مع إقليم كردستان العراق بشأن آلية تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي–التركي.

