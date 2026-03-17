وزارة النفط العراقية تدعو البرلمان للتدخل وتتهم أربيل بخرق الدستور في ملف تصدير النفط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/وزارة-النفط-العراقية-تدعو-البرلمان-للتدخل-وتتهم-أربيل-بخرق-الدستور-في-ملف-تصدير-النفط-1111576072.html
وزارة النفط العراقية تدعو البرلمان للتدخل وتتهم أربيل بخرق الدستور في ملف تصدير النفط
وزارة النفط العراقية تدعو البرلمان للتدخل وتتهم أربيل بخرق الدستور في ملف تصدير النفط
سبوتنيك عربي
دعت وزارة النفط العراقية، مجلس النواب إلى التدخل على خلفية ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية وإدارة ملف... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T07:28+0000
2026-03-17T07:28+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن رفضها لما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في أربيل، معتبرة أنه "بيان سياسي" لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل خط أنبوب كركوك–جيهان، متوقعة إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها طلبت، بشكل مؤقت، استخدام خط يربط بين كركوك ومنطقة فيشخابور باتجاه ميناء جيهان، بطاقة تصل إلى نحو 250 ألف برميل يوميًا، وقد ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميًا عند إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان.وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، بهدف التخفيف من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.وشددت الوزارة على أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية خاضعة لإدارة الحكومة المركزية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، لافتة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي في هذا الإطار، إلى جانب خطط لإنشاء أنبوب موازٍ ضمن مشاريع استراتيجية مستقبلية.وانتقدت ربط حكومة الإقليم ملف تصدير النفط بقضية رواتب الموظفين، معتبرة أن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية العراقية، كما أشارت إلى أهمية تطبيق نظام "الأسيكودا" بوصفه أداة لمكافحة الفساد وتعزيز التجارة الشرعية.واتهمت الوزارة حكومة أربيل بخرق مواد دستورية، منها المادة (110) المتعلقة برسم السياسة المالية، والمادة (111) التي تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، إلى جانب المادة (112) الخاصة بإدارة هذه الموارد بما يحقق أعلى منفعة للشعب.وفي ختام بيانها، دعت الوزارة مجلس النواب العراقي إلى دراسة ما وصفته بـ"الحالة الشاذة"، واتخاذ موقف يحفظ المصلحة الوطنية ويمنع الإضرار بالاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحساسة الراهنة.وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء بضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب العراقي - التركي من دون المرور بإقليم كردستان العراق، بطاقة تتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا.وأوضح أن الخط يخضع حاليا لعمليات الفحص والتأهيل النهائية، ومن المتوقع إنجازها خلال أسبوع.وبيّن عبد الغني أن التطورات العسكرية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدت إلى توقف صادرات العراق عبر الموانئ الجنوبية التي كانت تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، ما دفع وزارة النفط العراقية إلى خفض الإنتاج والتركيز على تلبية الطلب المحلي وتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد وزير النفط العراقي أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الوقود والغاز، وأن الإنتاج الحالي يغطي احتياجات السوق المحلية مع استمرار العمل على تأهيل خطوط النقل وتشغيل الحقول لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.ويأتي إعلان وزارة النفط العراقية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على صادرات النفط العراقية عبر الموانئ الجنوبية في البصرة.ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الموانئ لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.كما يأتي التوجه لإعادة تشغيل خط كركوك–جيهان ضمن مساعي بغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار البحري الوحيد عبر الخليج، خاصة في ظل الخلافات المستمرة مع إقليم كردستان العراق بشأن آلية تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي–التركي.
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزارة النفط العراقية تدعو البرلمان للتدخل وتتهم أربيل بخرق الدستور في ملف تصدير النفط

07:28 GMT 17.03.2026
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبر
دعت وزارة النفط العراقية، مجلس النواب إلى التدخل على خلفية ما وصفته بتكرار محاولات حكومة إقليم كردستان خرق الدستور فيما يتعلق برسم السياسة المالية وإدارة ملف النفط.
وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن رفضها لما صدر عن وزارة الثروات الطبيعية في أربيل، معتبرة أنه "بيان سياسي" لا يعكس الجوانب المهنية والقانونية للعمل في القطاع النفطي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها لإعادة تشغيل خط أنبوب كركوك–جيهان، متوقعة إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة لتصدير نفط كركوك بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها طلبت، بشكل مؤقت، استخدام خط يربط بين كركوك ومنطقة فيشخابور باتجاه ميناء جيهان، بطاقة تصل إلى نحو 250 ألف برميل يوميًا، وقد ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميًا عند إضافة إنتاج حقول إقليم كردستان.
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
العراق يعتزم تصدير النفط عبر كركوك إلى تركيا بعيدا عن أربيل
أمس, 12:38 GMT
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز، بهدف التخفيف من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وشددت الوزارة على أن خط الأنابيب العراقي–التركي يُعد منشأة اتحادية خاضعة لإدارة الحكومة المركزية، التي تمتلك الصلاحية القانونية لتشغيله وتصدير النفط عبره، لافتة إلى وجود انفتاح من الجانب التركي في هذا الإطار، إلى جانب خطط لإنشاء أنبوب موازٍ ضمن مشاريع استراتيجية مستقبلية.
وانتقدت ربط حكومة الإقليم ملف تصدير النفط بقضية رواتب الموظفين، معتبرة أن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية العراقية، كما أشارت إلى أهمية تطبيق نظام "الأسيكودا" بوصفه أداة لمكافحة الفساد وتعزيز التجارة الشرعية.
واتهمت الوزارة حكومة أربيل بخرق مواد دستورية، منها المادة (110) المتعلقة برسم السياسة المالية، والمادة (111) التي تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، إلى جانب المادة (112) الخاصة بإدارة هذه الموارد بما يحقق أعلى منفعة للشعب.
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
العراق يبحث عن بدائل لتصدير النفط الخام
12 مارس, 13:52 GMT
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة مجلس النواب العراقي إلى دراسة ما وصفته بـ"الحالة الشاذة"، واتخاذ موقف يحفظ المصلحة الوطنية ويمنع الإضرار بالاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحساسة الراهنة.
وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أمس الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء بضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب العراقي - التركي من دون المرور بإقليم كردستان العراق، بطاقة تتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن الخط يخضع حاليا لعمليات الفحص والتأهيل النهائية، ومن المتوقع إنجازها خلال أسبوع.
وبيّن عبد الغني أن التطورات العسكرية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدت إلى توقف صادرات العراق عبر الموانئ الجنوبية التي كانت تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، ما دفع وزارة النفط العراقية إلى خفض الإنتاج والتركيز على تلبية الطلب المحلي وتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
ناقلة نفط رروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج
12 مارس, 06:26 GMT
وأكد وزير النفط العراقي أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الوقود والغاز، وأن الإنتاج الحالي يغطي احتياجات السوق المحلية مع استمرار العمل على تأهيل خطوط النقل وتشغيل الحقول لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
ويأتي إعلان وزارة النفط العراقية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على صادرات النفط العراقية عبر الموانئ الجنوبية في البصرة.
ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الموانئ لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.
كما يأتي التوجه لإعادة تشغيل خط كركوك–جيهان ضمن مساعي بغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار البحري الوحيد عبر الخليج، خاصة في ظل الخلافات المستمرة مع إقليم كردستان العراق بشأن آلية تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي–التركي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала