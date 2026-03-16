https://sarabic.ae/20260316/العراق-يعتزم-تصدير-النفط-عبر-كركوك-إلى-تركيا-بعيدا-عن-أربيل-1111550341.html

العراق يعتزم تصدير النفط عبر كركوك إلى تركيا بعيدا عن أربيل

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء بضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب العراقي - التركي...

2026-03-16T12:38+0000

2026-03-16T12:38+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg

وأوضح أن الخط يخضع حاليا لعمليات الفحص والتأهيل النهائية، ومن المتوقع إنجازها خلال أسبوع.وبيّن عبد الغني أن التطورات العسكرية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدت إلى توقف صادرات العراق عبر الموانئ الجنوبية التي كانت تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، ما دفع وزارة النفط العراقية إلى خفض الإنتاج والتركيز على تلبية الطلب المحلي وتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد وزير النفط العراقي أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الوقود والغاز، وأن الإنتاج الحالي يغطي احتياجات السوق المحلية مع استمرار العمل على تأهيل خطوط النقل وتشغيل الحقول لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.ويأتي إعلان وزارة النفط العراقية، اليوم، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على صادرات النفط العراقية عبر الموانئ الجنوبية في البصرة. ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الموانئ لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.كما يأتي التوجه لإعادة تشغيل خط كركوك–جيهان ضمن مساعي بغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار البحري الوحيد عبر الخليج، خاصة في ظل الخلافات المستمرة مع إقليم كردستان العراق بشأن آلية تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي–التركي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

