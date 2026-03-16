https://sarabic.ae/20260316/العراق-يعتزم-تصدير-النفط-عبر-كركوك-إلى-تركيا-بعيدا-عن-أربيل-1111550341.html
العراق يعتزم تصدير النفط عبر كركوك إلى تركيا بعيدا عن أربيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء بضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب العراقي - التركي... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T12:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_8b948a8c681724e56884974c895c44da.jpg
العراق
أخبار كردستان
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102904491_167:0:1159:744_1920x0_80_0_0_5e560c58aa5cc9966e494542ba1eccfa.jpg
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم البدء بضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر الأنبوب العراقي - التركي من دون المرور بإقليم كردستان العراق، بطاقة تتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن الخط يخضع حاليا لعمليات الفحص والتأهيل النهائية، ومن المتوقع إنجازها خلال أسبوع.
وبيّن عبد الغني أن التطورات العسكرية في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز أدت إلى توقف صادرات العراق عبر الموانئ الجنوبية التي كانت تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، ما دفع وزارة النفط العراقية إلى خفض الإنتاج والتركيز على تلبية الطلب المحلي وتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأكد وزير النفط العراقي أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الوقود والغاز، وأن الإنتاج الحالي يغطي احتياجات السوق المحلية مع استمرار العمل على تأهيل خطوط النقل وتشغيل الحقول لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
ويأتي إعلان وزارة النفط العراقية، اليوم، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الخليج، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على صادرات النفط العراقية عبر الموانئ الجنوبية في البصرة.
ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الموانئ لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.
كما يأتي التوجه لإعادة تشغيل خط كركوك–جيهان ضمن مساعي بغداد لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار البحري الوحيد عبر الخليج، خاصة في ظل الخلافات المستمرة مع إقليم كردستان العراق بشأن آلية تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي–التركي.