https://sarabic.ae/20260312/وزارة-النفط-العراقية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-حوادث-ناقلات-النفط-في-الخليج-1111378896.html

وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج

وزارة النفط العراقية تعرب عن قلقها إزاء حوادث ناقلات النفط في الخليج

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة النفط العراقية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الخليج، ولا سيما الحوادث التي طالت بعض ناقلات النفط في الممرات البحرية. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T06:26+0000

2026-03-12T06:26+0000

2026-03-12T06:26+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100754030_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_9c6c9c017ea9cb00fd56d59420bd57d3.jpg

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التطورات تمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد التوتر في منطقة تُعد من أهم الممرات الحيوية للاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة. وشددت الوزارة على أن أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقيا بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية، لما لذلك من تأثير مباشر ليس فقط على دول المنطقة، بل أيضاً على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وأضاف البيان أن أي تهديد للملاحة البحرية يعرض حياة المدنيين والعاملين في قطاع النقل البحري لمخاطر جسيمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي لملايين السكان في المنطقة والعالم. وانطلاقاً من موقعه الجغرافي ومسؤوليته كدولة منتجة للطاقة وجسر للحوار في المنطقة، دعا العراق جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يضمن استقرار سوق الطاقة ويحفظ توازن الاقتصادين الإقليمي والعالمي. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، في وقت سابق اليوم، أن ناقلتي نفط تعرضتا لعمل تخريبي داخل المياه الإقليمية، وتم إرسال 6 سفن لإنقاذ الطواقم، ما أسفر عن إنقاذ 38 شخصًا، بينما توفي أحدهم.وأشار تصريحات خاصة لقناة الدولة العراقية، إلى أن الحكومة تبذل جهدًا كي لا تكون طرفًا في الحرب، وأن العراق يحتفظ بحقه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء هذا الاستهداف. وفي وقت سابق، أعلنت شركة الموانئ العراقية أن "الموانئ العراقية النفطية توقفت تمامًا، بينما التجارية مستمرة بالعمل"، لافتًا إلى أن "فرق الإطفاء تحركت سريعًا باتجاه الناقلتين".من جانب آخر، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن تحقيقًا أوليًا للسلطات الأمنية العراقية أوضح أن زوارق إيرانية محملة بالمتفجرات اصطدمت بناقلتي وقود في المياه العراقية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260311/وسط-تصعيد-إقليمي-هل-يتحول-العراق-إلى-ساحة-صراع-بين-واشنطن-وطهران؟-1111345363.html

https://sarabic.ae/20260311/مصر-نرفض-الاعتداءات-الإيرانية-على-دول-الخليج-والأردن-والعراق-وتركيا-وأذربيجان-1111333697.html

https://sarabic.ae/20260311/الموانئ-العراقية-تعلن-إنقاذ-طاقم-ناقلة-نفط-تعرضت-لهجوم-في-المياه-الإقليمية-1111373936.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي