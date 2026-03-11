https://sarabic.ae/20260311/وسط-تصعيد-إقليمي-هل-يتحول-العراق-إلى-ساحة-صراع-بين-واشنطن-وطهران؟-1111345363.html

وسط تصعيد إقليمي.. هل يتحول العراق إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران؟

وسط التصعيد الدائر حاليا في الشرق الاوسط، تتزايد المخاوف في العراق من احتمال انجرار البلاد إلى أتون صراع إقليمي واسع، خصوصا مع تعقّد المشهد الأمني والسياسي في... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0e/1089860857_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6c50180b4afa2fa711524b91f0e43b2b.jpg

وأمام التصعيد في الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط، يحذر مراقبون من أن العراق حاليا أمام تحدٍ كبير يتمثل في تجنّب التحول إلى ساحة مواجهة أو محطة لتصفية الحسابات بين القوى المتصارعة.وأضاف الزبيدي: "استهداف المصالح الأمريكية في بعض دول الخليج يعكس خطورة المرحلة"، مشيرا إلى أن "العراق يعد جزءا مهما من منطقة الشرق الأوسط من حيث موقعه الجغرافي والسياسي، الأمر الذي يجعله عرضة للتأثر بتطورات الصراع الإقليمي".وأوضح الزبيدي، أن "مجمل هذه العوامل تدفع العراق إلى تبني سياسة الحياد"، مشددا على "ضرورة أن يكون هذا الحياد إيجابيا من خلال لعب دور دبلوماسي يسهم في خفض التوتر وإيقاف الحرب"، محذرا من أن "استمرار الصراع أو اتساعه قد يلحق أضرارا كبيرة بدول المنطقة والعالم، خصوصا في ظل التداعيات الاقتصادية المحتملة مثل إغلاق مضيق هرمز وتعطل صادرات النفط".العراق يسعى للحياد في الصراع الإقليميفي المقابل، أكد المحلل الأمني غالب الفاضلي، في حديث لـ"سبوتنيك": "يسعى العراق إلى تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية الجارية"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تحاول الحفاظ على موقف محايد والدعوة إلى السلم في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران".وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل على تجنيب العراق الدخول في أي مواجهة عسكرية جديدة"، مشيرا إلى أن "البلاد تسعى لأن تكون دولة مسالمة تدعو إلى التهدئة وليس إلى التصعيد، رغم وجود بعض التوترات والمناوشات المحدودة".وأضاف الفاضلي: "طبيعة الحروب في الوقت الحالي تختلف عن الحروب التقليدية، إذ أصبحت تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتقدمة والطائرات المسيرة والصواريخ، وهي قدرات لا يمتلكها العراق بالقدر الذي يسمح له بخوض مثل هذه المواجهات".وبيّن الفاضلي، أن "العراق ليس طرفا في الصراع الحالي، كما أنه يرتبط بعلاقات مع الولايات المتحدة التي لعبت دورا في تغيير النظام ودعم العملية السياسية، وفي الوقت نفسه تجمعه علاقات اجتماعية ودينية وجغرافية وثيقة مع إيران".

