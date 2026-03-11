مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق.. فيديو
مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق.. فيديو
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه، وتنبيه داخلي ‌لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز ‌لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار ‌بغداد وقواعد عسكرية عراقية.ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.وقالت التقارير، إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت ⁠إحداها المنشأة ⁠الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تنبيها داخليا قالت فيه إن ​طائرة مسيرة أصابت برج ​حراسة وأمرت الأفراد في المنشأة "بالانبطاح والاحتماء".ونقلت الصحيفة عن المسؤول ​الأمني ⁠أن الهجوم نفذته على الأرجح المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة مدعومة من إيران.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران ‌في 28 فبراير/شباط. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول الخليج، وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من ⁠1300 مدني.وتقول إسرائيل إن 11 مدنيا قتلوا في ​الهجمات الإيرانية، بينما يقول الجيش ⁠الأمريكي، إن سبعة من أفراده لقوا حتفهم، وأفادت تقارير بأن ما ⁠يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا في الحرب.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات ‌تهدف إلى القضاء على ما أسماه تهديدات وشيكة من إيران، مشيرا إلى برامجها النووية وللصواريخ الباليستية ودعمها حماس وحزب الله و"أنشطتها التي تنطوي على تهديد".وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك لسيادتها.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه، وتنبيه داخلي ‌لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد ​من ⁠الجماعات الموالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز ‌لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار ‌بغداد وقواعد عسكرية عراقية.
ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.
وقالت التقارير، إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت ⁠إحداها المنشأة ⁠الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.
ولم يكن المسؤول الأمني، الذي قالت التقارير، إنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ليتمكن ​من مناقشة موقف أمني حساس، على علم بوقوع قتلى أو جرحى.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تنبيها داخليا قالت فيه إن ​طائرة مسيرة أصابت برج ​حراسة وأمرت الأفراد في المنشأة "بالانبطاح والاحتماء".
ونقلت الصحيفة عن المسؤول ​الأمني ⁠أن الهجوم نفذته على الأرجح المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة مدعومة من إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران ‌في 28 فبراير/شباط. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول الخليج، وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من ⁠1300 مدني.
وتقول إسرائيل إن 11 مدنيا قتلوا في ​الهجمات الإيرانية، بينما يقول الجيش ⁠الأمريكي، إن سبعة من أفراده لقوا حتفهم، وأفادت تقارير بأن ما ⁠يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا في الحرب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات ‌تهدف إلى القضاء على ما أسماه تهديدات وشيكة من إيران، مشيرا إلى برامجها النووية وللصواريخ الباليستية ودعمها حماس وحزب الله و"أنشطتها التي تنطوي على تهديد".
وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك لسيادتها.
