مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه، وتنبيه داخلي ‌لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة ⁠استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في... 11.03.2026, سبوتنيك عربي

العراق

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

قاعدة أمريكية

إيران

أخبار إيران

وذكرت التقارير أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز ‌لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار ‌بغداد وقواعد عسكرية عراقية.ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاغون) بعد على طلبات التعليق.وقالت التقارير، إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت ⁠إحداها المنشأة ⁠الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى.وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تنبيها داخليا قالت فيه إن ​طائرة مسيرة أصابت برج ​حراسة وأمرت الأفراد في المنشأة "بالانبطاح والاحتماء".ونقلت الصحيفة عن المسؤول ​الأمني ⁠أن الهجوم نفذته على الأرجح المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة مدعومة من إيران.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران ‌في 28 فبراير/شباط. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول الخليج، وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من ⁠1300 مدني.وتقول إسرائيل إن 11 مدنيا قتلوا في ​الهجمات الإيرانية، بينما يقول الجيش ⁠الأمريكي، إن سبعة من أفراده لقوا حتفهم، وأفادت تقارير بأن ما ⁠يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا في الحرب.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات ‌تهدف إلى القضاء على ما أسماه تهديدات وشيكة من إيران، مشيرا إلى برامجها النووية وللصواريخ الباليستية ودعمها حماس وحزب الله و"أنشطتها التي تنطوي على تهديد".وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك لسيادتها.

