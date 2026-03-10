https://sarabic.ae/20260310/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-مقر-للجيش-الأمريكي-في-قاعدة-حرير-بإقليم-كردستان-العراق-1111288289.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقر للجيش الأمريكي في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق
وقالت العلاقات العامة إن "الهجوم نفذه رجال الصواريخ الشجعان التابعون للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، باستخدام 5 صواريخ دقيقة الاستهداف"، مستهدفة المقر الذي وصفته بـ"الجيش الأمريكي الغازي".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة على مركز تنصت في شمال العراق".وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن مقر القوات الأمريكية في قاعدة "حرير" بإقليم كردستان العراق، تعرض لهجوم بصواريخ بالستية، على حد قوله.
وقالت العلاقات العامة إن "الهجوم نفذه رجال الصواريخ الشجعان التابعون للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، باستخدام 5 صواريخ دقيقة الاستهداف"، مستهدفة المقر الذي وصفته بـ"الجيش الأمريكي الغازي".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة الماضية، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة
على مركز تنصت في شمال العراق".
وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس
واستهدافا لمواقع انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.