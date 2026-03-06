https://sarabic.ae/20260306/الحرس-الثوري-الإيراني-نفذنا-غارة-بطائرة-مسيرة-انتحارية-شمالي-العراق-1111154172.html
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا غارة بطائرة مسيرة انتحارية شمالي العراق
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة على مركز تنصت في شمال العراق". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T14:09+0000
2026-03-06T14:09+0000
2026-03-06T14:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_66:0:1374:981_1920x0_80_0_0_41bb47e1779c258f35a5fa5a91997d24.jpg
وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.