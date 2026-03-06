https://sarabic.ae/20260306/الحرس-الثوري-الإيراني-نفذنا-غارة-بطائرة-مسيرة-انتحارية-شمالي-العراق-1111154172.html

الحرس الثوري الإيراني: نفذنا غارة بطائرة مسيرة انتحارية شمالي العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "الجيش الإيراني شنّ غارة انتحارية بطائرة مسيّرة على مركز تنصت في شمال العراق". 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "شن المقاتلون البواسل من وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، غارة انتحارية بطائرة مسيرة على مركز تنصت في سورداش (بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق) عبر الحدود".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الصين تعرب عن مواساتها بمقتل خامنئي

