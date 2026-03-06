الصين تعرب عن مواساتها بمقتل خامنئي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ذكر موقع وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين "تعرب عن مواساتها الخالصة باستشهاد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط".
وحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، فإن نائب وزير الخارجية الصيني، مياو ديوي، قام بزيارة السفارة الإيرانية في الصين لتقديم العزاء والمواساة الخالصة بمقتل الإمام خامنئي.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاجها الشديد وإدانتها الصارمة لمقتل خامنئي، لافتة إلى أن اغتياله يعتبر انتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية الأساسية وسيادة وأمن إيران بشكل جدّي.
وفي يوم الاثنين، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، أن الصين تدعو كل الأطراف لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد اللاحق للنزاع في الشرق الأوسط.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
إعلام: إيران تطلق صواريخ بمعدل أقل بـ80% من توقعات إسرائيل
11:17 GMT
شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على المنشأت الإيرانية، بما في ذلك، على طهران، ما أدى إلى دمار كبير ومقتل العديد من الموطنين.
وردت إيران بضربات جوابية على إسرائيل وكذلك على المنشأت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان المرشد الأعلى الإيراني، الإمام علي خامنئي، قد تعرض لعملية الاغتيال في اليوم الأول للهجمات، وأُعلنت حالة حداد لمدة 40 يوما في إيران.
وأفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن مقتل خامنئي شكّل انتهاكا سافرا لمعايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، داعيةً إلى وضع حد فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار.
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
