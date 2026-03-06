الصين تعرب عن مواساتها بمقتل خامنئي
13:17 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 13:20 GMT 06.03.2026)
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
ذكر موقع وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين "تعرب عن مواساتها الخالصة باستشهاد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط".
وحسب بيان وزارة الخارجية الصينية، فإن نائب وزير الخارجية الصيني، مياو ديوي، قام بزيارة السفارة الإيرانية في الصين لتقديم العزاء والمواساة الخالصة بمقتل الإمام خامنئي.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاجها الشديد وإدانتها الصارمة لمقتل خامنئي، لافتة إلى أن اغتياله يعتبر انتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية الأساسية وسيادة وأمن إيران بشكل جدّي.
وفي يوم الاثنين، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، أن الصين تدعو كل الأطراف لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد اللاحق للنزاع في الشرق الأوسط.
شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على المنشأت الإيرانية، بما في ذلك، على طهران، ما أدى إلى دمار كبير ومقتل العديد من الموطنين.
وردت إيران بضربات جوابية على إسرائيل وكذلك على المنشأت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وكان المرشد الأعلى الإيراني، الإمام علي خامنئي، قد تعرض لعملية الاغتيال في اليوم الأول للهجمات، وأُعلنت حالة حداد لمدة 40 يوما في إيران.
وأفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن مقتل خامنئي شكّل انتهاكا سافرا لمعايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، داعيةً إلى وضع حد فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار.