الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
On air
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن "هناك دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال في منشور له على إحدى منصات التواصل الإجتماعي: "بعض الدول أطلقت جهود وساطة. دعونا نكون واضحين، نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لن نتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة بلادنا. يجب أن تُوجّه الوساطة نحو أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".ضابط استخبارات أمريكي سابق: العملية ضد إيران أسفرت عن نتائج معاكسة لتوقعات واشنطن
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل

11:34 GMT 06.03.2026
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن "هناك دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال في منشور له على إحدى منصات التواصل الإجتماعي: "بعض الدول أطلقت جهود وساطة. دعونا نكون واضحين، نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لن نتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة بلادنا. يجب أن تُوجّه الوساطة نحو أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع".
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
ضابط استخبارات أمريكي سابق: العملية ضد إيران أسفرت عن نتائج معاكسة لتوقعات واشنطن
