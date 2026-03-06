https://sarabic.ae/20260306/الرئيس-الإيراني-دول-عديدة-تطلق-جهود-وساطة-وسط-الصراع-مع-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-1111138796.html
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن "هناك دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T11:34+0000
2026-03-06T11:34+0000
2026-03-06T11:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110354739_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_e4c771f433fc7f5e081cd15f0717e2fd.jpg
وقال في منشور له على إحدى منصات التواصل الإجتماعي: "بعض الدول أطلقت جهود وساطة. دعونا نكون واضحين، نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لن نتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة بلادنا. يجب أن تُوجّه الوساطة نحو أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".ضابط استخبارات أمريكي سابق: العملية ضد إيران أسفرت عن نتائج معاكسة لتوقعات واشنطن
https://sarabic.ae/20260305/بزشكيان-نقدر-وقوف-شعب-كردستان-بجانب-القضية-الإيرانية-وسنتصدى-بحزم-لأي-حركة-انفصالية-1111116997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110354739_121:0:1498:1033_1920x0_80_0_0_70a79914d1a25f60757a5ad092e0d99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن "هناك دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال في منشور له على إحدى منصات التواصل الإجتماعي: "بعض الدول أطلقت جهود وساطة. دعونا نكون واضحين، نحن ملتزمون بسلام دائم في المنطقة، لكننا لن نتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة بلادنا. يجب أن تُوجّه الوساطة نحو أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع".
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".