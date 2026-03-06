https://sarabic.ae/20260306/ضابط-استخبارات-أمريكي-سابق-العملية-ضد-إيران-أسفرت-عن-نتائج-معاكسة-لتوقعات-واشنطن-1111129695.html
صرح المحلل العسكري وضابط الاستخبارات المتقاعد في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران أسفرت عن نتائج معاكسة للتوقعات.
وأضاف ريتر: "لقد فشلت عملية تغيير النظام الأمريكية في إيران، كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو تغيير النظام، لكننا بدلاً من ذلك، عززنا النظام الإيراني أكثر مما كان يتصوره أي شخص".وأردف ريتر ساخرا: "إذا كان الهدف من اغتيال علي خامنئي هو حشد الإيرانيين في الشوارع (ضد النظام)، فقد نجحنا، ملايين الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع اليوم، ينوحون على فقده، لم يسبق للحكومة الإيرانية أن حظيت بمثل هذا الدعم (الشعبي) كما هو الحال الآن".وتابع ريتر، في مقابلة على منصة "يوتيوب": "كلما زاد قصفنا لإيران، ازداد هذا الدعم قوة".وأوضح ريتر: "يستعد الإيرانيون لهذا الصراع منذ أكثر من عشرين عامًا، منذ عام 2005، حين هدد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني وجودهم بالحرب، وقد اكتملت هذه الاستعدادات الآن".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.ترامب: أريد الإطاحة الكاملة بالقيادة الإيرانية
وأضاف ريتر: "لقد فشلت عملية تغيير النظام الأمريكية في إيران، كان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو تغيير النظام، لكننا بدلاً من ذلك، عززنا النظام الإيراني أكثر مما كان يتصوره أي شخص".
وأردف ريتر ساخرا: "إذا كان الهدف من اغتيال علي خامنئي هو حشد الإيرانيين في الشوارع (ضد النظام)، فقد نجحنا، ملايين الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع اليوم، ينوحون على فقده، لم يسبق للحكومة الإيرانية أن حظيت بمثل هذا الدعم (الشعبي) كما هو الحال الآن".
وتابع ريتر، في مقابلة على منصة "يوتيوب": "كلما زاد قصفنا لإيران، ازداد هذا الدعم قوة".
ووفقاً لريتر، كان رد الجيش الإيراني غير متوقع إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح ريتر: "يستعد الإيرانيون لهذا الصراع منذ أكثر من عشرين عامًا، منذ عام 2005، حين هدد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني وجودهم بالحرب، وقد اكتملت هذه الاستعدادات الآن".
وبيّن ريتر، أن الإيرانيين يدمرون البنية التحتية العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط، ويعاقبون إسرائيل بطرق لم تكن لتخطر على بال الإسرائيليين.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.