عربي
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إيران تطلق صواريخ بمعدل أقل بـ80% من توقعات إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تل أبيب كانت تتوقع أن تطلق إيران 150 صاروخا يوميا على إسرائيل بالإضافة إلى أهداف أخرى.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خاضت الحرب ضد إيران بناء على مجموعة من التقديرات، لكن طهران اكتفت بإطلاق نحو 200 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب.وأوضحت الصحيفة أن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل حتى الآن أقل بنحو 80% مما توقعته تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "نسبة إطلاق الصواريخ الإيرانية هي دليل على حجم الضرر الكبير الذي ألحقه الجيشين الإسرائيلي والأمريكي على إيران".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن إيران أطلقت على إسرائيل 200 صاروخ فقط، فيما أطلقت إيران 300 صاروخ آخر على أهداف أخرى في منطقة الشرق الأوسط.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء، إيال زامير، بأن قواته العسكرية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الحرب على إيران ولديهم تحركات مفاجئة إضافية.ولفت اللواء إيال زامير في بيان له إلى أن هذه الغارات كانت على مناطق متفرقة من إيران، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ 2500 غارة جوية، ودمرنا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من الحرب".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تل أبيب كانت تتوقع أن تطلق إيران 150 صاروخا يوميا على إسرائيل بالإضافة إلى أهداف أخرى.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خاضت الحرب ضد إيران بناء على مجموعة من التقديرات، لكن طهران اكتفت بإطلاق نحو 200 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن إيران أطلقت صواريخ على إسرائيل حتى الآن أقل بنحو 80% مما توقعته تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "نسبة إطلاق الصواريخ الإيرانية هي دليل على حجم الضرر الكبير الذي ألحقه الجيشين الإسرائيلي والأمريكي على إيران".
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن إيران أطلقت على إسرائيل 200 صاروخ فقط، فيما أطلقت إيران 300 صاروخ آخر على أهداف أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي اللواء، إيال زامير، بأن قواته العسكرية انتقلت إلى مرحلة جديدة في الحرب على إيران ولديهم تحركات مفاجئة إضافية.
ولفت اللواء إيال زامير في بيان له إلى أن هذه الغارات كانت على مناطق متفرقة من إيران، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي نفذ 2500 غارة جوية، ودمرنا 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية. ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من الحرب".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
