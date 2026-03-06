القدرات الصاروخية لدول الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران... الأنواع ومدى الاستهداف
برزت أهمية الصواريخ بأنواعها كسلاح حاسم في المعارك، بعد الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولا سيما في خضم الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
وتتسابق الجيوش حول العالم لزيادة حجم ترسانتها الصاروخية وتعزيزها كمًّا وكيفًا، والحرص على تطوير منظومات تتجاوز الدفاعات الجوية المعادية.
ويستعرض هذا التقرير أبرز القدرات الصاروخية للدول الفاعلة في المنطقة.
إيران: أكبر ترسانة باليستية في المنطقة
تشير تقديرات استخبارية حديثة إلى أن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط، إذ يتراوح عدد صواريخها بين 2500 و3000 صاروخ.
وتعتمد طهران استراتيجية "مدن الصواريخ" الموجودة في أنفاق تحت الأرض لحماية ترسانتها من الضربات الاستباقية، كما شهدت سنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في دقة التوجيه للانتقال من مجرد "سلاح عشوائي" إلى أسلحة "نقطوية" دقيقة الإصابة.
سجيل: المدى 2500 كم - وقود صلب على مرحلتين، يصعب رصده قبل الإقلاع.
صاروخ خرمشهر 4 (خيبر): المدى 2000 كم - رأس حربي 1500 كغم، مناورة خارج الغلاف الجوي.
صاروخ عماد: المدى 1700-2000 كم - موجه حتى لحظة الاصطدام.
صاروخ غدير 110: المدى 1600-1950 كم - يطلق من منصات متحركة.
صاروخ باوه: المدى 1650 كم - صاروخ كروز بمسار طيران منخفض.
صاروخ خيبر شكن: المدى 1450 كم - باليستي تكتيكي يعمل بالوقود الصلب.
صاروخ فتاح 1/2: المدى 1400 كم - أول صاروخ فرط صوتي إيراني (13-15 ماخ).
صاروخ حاج قاسم: المدى 1400 كم - باليستي "نقطوي".
صاروخ رضوان: المدى 1400 كم - رأس حربي قابل للانفصال.
صاروخ شهاب 3: المدى 1300 كم - العمود الفقري القديم للترسانة.
صاروخ دزفول: المدى 1000 كم - نسخة مطورة من ذو الفقار.
صاروخ قيام 1: المدى 750-800 كم - دون جنيحات لتقليل البصمة الرادارية.
صاروخ ذو الفقار: المدى 700-750 كم - تكتيكي دقيق.
صاروخ فاتح 110: المدى 300-500 كم - الركيزة الأساسية للصواريخ القصيرة المدى.
وتعتمد إيران على "مدن الصواريخ" في أنفاق تحت الأرض لحماية ترسانتها من الضربات الاستباقية.
23 يونيو 2025, 12:44 GMT
إسرائيل: الردع النوعي والتكنولوجيا الفائقة الدقة
إجمالي الترسانة: مئات الصواريخ الباليستية والجوالة (تقديرات غير معلنة)
صاروخ أريحا 3: المدى 4800-11500 كم - عابر للقارات، وقود صلب، يحمل رؤوسا نووية.
صاروخ أريحا 2: المدى 1500-3500 كم - متوسط المدى، قادر على ضرب كل الشرق الأوسط.
صاروخ بوباي تيربو: المدى 1500 كم - كروز يطلق من غواصات دولفين لضمان "الضربة الثانية".
صاروخ لورا: المدى 430 كم - باليستي تكتيكي، دقة متناهية.
صاروخ إكسترا: المدى 150 كم - موجه بدقة عالية.
الولايات المتحدة: الثالوث النووي والتفوق التكنولوجي
إجمالي الرؤوس النووية: حوالي 5000 رأس (مخزن ومنتشر)
صاروخ مينوت مان 3: المدى 13000 كم - عابر للقارات.
صاروخ تريدنت 2: المدى 12000 كم - يطلق من الغواصات.
صاروخ توماهوك: المدى 1600-2500 كم - كروز يطلق من السفن والغواصات.
صاروخ "جي ايه إس إس إم إي آر": المدى 925-1000 كم - كروز من الجو، خصائص شبحية. صاروخ لراسم: المدى 560-930 كم - مضاد للسفن، يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
صاروخ بي أر إس إم: المدى 500-800 كم - الجيل الجديد من الصواريخ التكتيكية.
صاروخ "أتاكمز" الباليستي التكتيكي: المدى الأقصى "300 كم".
وأسقطت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ صواريخ "أتاكمز" و"هيمارس" وما تزال تسقطه يوميا في العملية العسكرية الخاصة.
السعودية: الشراكة الصينية والتصنيع المحلي
صاروخ دي إف 3 إيه: المدى 2500-3300 كم - صيني، وقود سائل، يخضع للإحلال.
صاروخ دي إف 21: المدى 1700-2500 كم - صيني، وقود صلب، يتميز بدقة عالية.
صاروخ توماهوك: المدى 1600 كم - كروز أمريكي تم ضمن صفقات حديثة.
صواريخ رياح الشرق: المدى يزيد عن 1000 كم - تجميع محلي بمساعدة تقنية صينية.
صاروخ إكسترا: المدى 150 كم - موجه عالي الدقة.
الغموض الاستراتيجي: تحافظ السعودية على سرية أعداد ومواقع صواريخها، مع توجه نحو التصنيع المحلي في منشآت وطنية.
20 سبتمبر 2025, 11:12 GMT
الإمارات وقطر: التركيز على الدقة والتنوع
تعتمد الإمارات على صواريخ تكتيكية دقيقة مثل أتاكمز وبلاك شاهين وهاربون، إضافة إلى صواريخ جي إم إل آر إس الموجهة، مع تطوير صناعات محلية عبر مجموعة "إيدج".
أما قطر فتمتلك مزيجاً من الصواريخ الصينية والغربية، أبرزها إس واي 400 الباليستي، وأتاكمز، وإكسوسيت المضاد للسفن، وميتيور جو-جو بعيد المدى.
مصر القوة الضاربة من الغرب
تضم الترسانة المصرية صواريخ مثل نودونج بمدى يصل إلى 1500 كم، وسكود سي المطور محلياً، إلى جانب صواريخ سكالب / ستورم شادو التي تطلقها مقاتلات رافال، وصواريخ هاربون المضادة للسفن.
5 فبراير, 21:08 GMT
سوريا واليمن ولبنان: قدرات متنوعة وتأثير إقليمي
تمتلك سوريا صواريخ مثل سكود دي بمدى 700 كم، وتشرين (إم 600) المشتق من فاتح 110، إضافة إلى صاروخ ياخونت المضاد للسفن، مع الأخذ بالاعتبار أن الترسانة السورية الصاروخية في لبنان في يد "حزب الله".
أما جماعة "أنصار الله" في اليمن فقد طورت ترسانة صاروخية تضم صواريخ مثل "طوفان" بمدى يصل إلى 2500 كم، و"قدس" من فئة كروز، و"بركان" متوسط المدى، إضافة إلى صواريخ بحرية استخدمت لاستهداف سفن في البحر الأحمر.
وفي لبنان، يقدَّر أن يمتلك "حزب الله" ما بين 120 ألفاً و150 ألف صاروخ من أنواع مختلفة، بينها فاتح 110 وزلزال وفجر وكاتيوشا، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع مثل كورنيت، مع تركيز متزايد على تحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة الإصابة.
