القدرات الصاروخية لدول الشرق الأوسط على خلفية الحرب ضد إيران... الأنواع ومدى الاستهداف

برزت أهمية الصواريخ بأنواعها كسلاح حاسم في المعارك، بعد الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولا سيما في خضم الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/16/1085262182_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_aeb3d2e17332a3a9551e72f7db135c35.jpg

وتتسابق الجيوش حول العالم لزيادة حجم ترسانتها الصاروخية وتعزيزها كمًّا وكيفًا، والحرص على تطوير منظومات تتجاوز الدفاعات الجوية المعادية.ويستعرض هذا التقرير أبرز القدرات الصاروخية للدول الفاعلة في المنطقة.إيران: أكبر ترسانة باليستية في المنطقةتشير تقديرات استخبارية حديثة إلى أن إيران تمتلك أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط، إذ يتراوح عدد صواريخها بين 2500 و3000 صاروخ.وتعتمد طهران استراتيجية "مدن الصواريخ" الموجودة في أنفاق تحت الأرض لحماية ترسانتها من الضربات الاستباقية، كما شهدت سنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في دقة التوجيه للانتقال من مجرد "سلاح عشوائي" إلى أسلحة "نقطوية" دقيقة الإصابة.وتعتمد إيران على "مدن الصواريخ" في أنفاق تحت الأرض لحماية ترسانتها من الضربات الاستباقية.إسرائيل: الردع النوعي والتكنولوجيا الفائقة الدقةإجمالي الترسانة: مئات الصواريخ الباليستية والجوالة (تقديرات غير معلنة)الولايات المتحدة: الثالوث النووي والتفوق التكنولوجيإجمالي الرؤوس النووية: حوالي 5000 رأس (مخزن ومنتشر)السعودية: الشراكة الصينية والتصنيع المحليصاروخ دي إف 3 إيه: المدى 2500-3300 كم - صيني، وقود سائل، يخضع للإحلال.صاروخ دي إف 21: المدى 1700-2500 كم - صيني، وقود صلب، يتميز بدقة عالية.صاروخ توماهوك: المدى 1600 كم - كروز أمريكي تم ضمن صفقات حديثة.صواريخ رياح الشرق: المدى يزيد عن 1000 كم - تجميع محلي بمساعدة تقنية صينية.صاروخ إكسترا: المدى 150 كم - موجه عالي الدقة.الغموض الاستراتيجي: تحافظ السعودية على سرية أعداد ومواقع صواريخها، مع توجه نحو التصنيع المحلي في منشآت وطنية.الإمارات وقطر: التركيز على الدقة والتنوعتعتمد الإمارات على صواريخ تكتيكية دقيقة مثل أتاكمز وبلاك شاهين وهاربون، إضافة إلى صواريخ جي إم إل آر إس الموجهة، مع تطوير صناعات محلية عبر مجموعة "إيدج".مصر القوة الضاربة من الغربتضم الترسانة المصرية صواريخ مثل نودونج بمدى يصل إلى 1500 كم، وسكود سي المطور محلياً، إلى جانب صواريخ سكالب / ستورم شادو التي تطلقها مقاتلات رافال، وصواريخ هاربون المضادة للسفن.سوريا واليمن ولبنان: قدرات متنوعة وتأثير إقليميتمتلك سوريا صواريخ مثل سكود دي بمدى 700 كم، وتشرين (إم 600) المشتق من فاتح 110، إضافة إلى صاروخ ياخونت المضاد للسفن، مع الأخذ بالاعتبار أن الترسانة السورية الصاروخية في لبنان في يد "حزب الله".وفي لبنان، يقدَّر أن يمتلك "حزب الله" ما بين 120 ألفاً و150 ألف صاروخ من أنواع مختلفة، بينها فاتح 110 وزلزال وفجر وكاتيوشا، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع مثل كورنيت، مع تركيز متزايد على تحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ دقيقة الإصابة.المصادرهل تعيد الحرب على إيران رسم خريطة تحالفات الشرق الأوسط؟

