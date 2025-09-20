https://sarabic.ae/20250920/القدرات-العسكرية-للسعودية-وباكستان-بعد-توقيع-اتفاقية-الدفاع-المشترك-1105061897.html
القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
تصنف باكستان ضمن القوى النووية الـ 9 في العالم، بينما يحتل جيشها المرتبة الـ 12 بين أضخم جيوش العالم والـ 7 في آسيا، وفقا لمعايير القوة التقليدية. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
أما السعودية فتحتل المرتبة الـ 5 عالميا بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الـ 24 عالميا والـ 12 بين الجيوش الآسيوية.وكان قد وقعّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، في الـ 17 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
