منظومة "بانتسير" تحمي سماء الإمارات... السر الذي أسقط المسيرات وحصن المنشآت

أفادت وسائل إعلام أن القوات الإماراتية تستخدم منظومة "بانتسير" الروسية، التي أثبتت فعاليتها على التصدي للطائرات المسيرة الإيرانية. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، اليوم الأربعاء، نجاحات المنظومة الروسية في الإمارات، لـ"تأكيد صواب قرار الهند، بشراء خمس منظومات دفاع جوي إضافية من طراز إس-400 من روسيا، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر".حيث أوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه غرب آسيا صراعًا تهيمن عليه الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الانتحارية.‏وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاستهداف الإيراني، تم رصد 186 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، كما رصدت 812 مسيرة إيرانية تم اعتراض 755 منها، فيما وقعت 57 داخل أراضي الدولة، إلى جانب رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، مما تسبب في بعض الأضرار الجانبية، ووفاة 3 أشخاص من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية بالإضافة إلى 68 حالة إصابة بسيطة.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديو

