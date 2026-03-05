هل تعيد الحرب على إيران رسم خريطة تحالفات الشرق الأوسط؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتوسيع طهران بنك أهدافها ليتجاوز إسرائيل إلى دول المنطقة التي...
هل تعيد الحرب على إيران رسم خريطة تحالفات الشرق الأوسط؟

18:51 GMT 05.03.2026
تابعنا عبر
مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتوسيع طهران بنك أهدافها ليتجاوز إسرائيل إلى دول المنطقة التي يوجد بها قواعد أمريكية، أصبحت مسألة التحالفات العسكرية في المنطقة محل تساؤلات كثيرة سواء إقليميا أو على المستوى العالمي.
فعلى المستوى الإقليمي، وضعت الحرب الحالية حاجزا ربما لا يمكن تجاوزها بين إيران والدول الخليجية التي تعرضت لهجمات إيرانية، رغم تأكيدات طهران أن القصف يستهدف أراض بها قواعد أمريكية ولا يستهدف تلك الدول.
وعلى المستوى العالمي، أصبح التحالف الذي ظل قائما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، محل تساؤلات أبرزها: "لماذا لم تحم القواعد الأمريكية تلك الدول من الهجمات رغم أن ذلك هو الهدف الأساسي من وجودها في تلك الدول؟".
وربما يقود ذلك لتساؤلات أخرى حول احتمالية أن تبدأ تلك الدول في البحث عن بدائل بتحالفات دولية أكثر موثوقية مع دول أخرى، أو البحث مجددا عن فكرة التحالفات العربية، التي لم تنجح كل المحاولات السابقة في تحويلها إلى واقع وقوة مؤثرة إقليميا أو عالميا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
ومن جهتها، فإن إسرائيل التي نجحت في إشعال الحرب الحالية ضد إيران بتحالف صلب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كشف رئيس وزراءها بنيامين نتنياهو، قبل أيام عن توجه نحو تحالف استراتيجي مع الهند خلال زيارة رئيس وزراءها نارندرا مودي لإسرائيل.
كما تؤكد تل أبيب مضيها قدما في مواجهة إيران لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي وإخراجها من معادلة القوى الإقليمية في المنطقة وهو ما ستتمكن من تحقيقها إذا انتصرت في الحرب، وفي المقابل، فإن الهزيمة تعني رحيل الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة وبداية حقبة جديدة تتغير فيها معالم المنطقة جغرافيا وتاريخيا.
قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التحالفات الإقليمية القائمة قبل اندلاع الحرب الجارية يمكن أن تتعرض لـ "خلخلة كبيرة" في حال استمرار الصراع وتوسعه.
وقالت في تصريحات لـ "الجزيرة مباشر" أن الدول الخليجية قد تفكر مستقبلا في أطر دفاعية أخرى تنسجم مع طبيعة المنطقة، مشيرة إلى أن ذلك سيعتمد على نتيجة الحرب الحالية.
وفي تصريحات صحفية، سابقة، قال المحلل السياسي البارز والمستشار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الحرب الإيرانية تهدف إلى ترسيخ هيمنة إسرائيل إقليميا بدعم أمريكي لفرض نظام أمني أحادي تقوده إسرائيل.
ولفت إلى أن هذه الحرب أكدت أن أولويات واشنطن تضع أمن إسرائيل فوق مصالح حلفائها العرب، الذين انتقدوا ازدواجية في المعايير الأمريكية فيما يتعلق بقضايا المنطقة.
تحالف محتمل
تحدث العديد من التقارير في الآونة الأخيرة، عن تحركات اعتبرها محللون أنها مساع لفرض توازنات جديدة في المنطقة التي تشهد هيمنة إسرائيلية متزايدة طالت سوريا ولبنان وتمتد إلى إيران واليمن إضافة إلى تحركات في إقليم أرض الصومال الانفصالي بصورة أزعجت دول المنطقة، التي أكدت رفضها تلك التحركات.
فمن الناحية العسكرية، كشفت تصريحات تقارير وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين عن رؤية إسرائيل لتركيا ومصر باعتبارهما تهديدا مستقبليا لتل أبيب، إضافة إلى تعثر المحاولات الإسرائيلية والأمريكية للتطبيع مع السعودية التي تؤكد تمسكها بحل الدولتين وتربط الاعتراف بإسرائيل بقيام دولة فلسطينية.
كما أن باكستان التي وقعت مع السعودية اتفاقية دفاعية أصبحت ضمن معادلة التحالفات الإقليمية التي تتحدث عنها تقارير صحفية في الآونة الأخيرة، خاصة أن تحالف بهذا الشكل سيكون غير مسبوق لأنه سيضم لأول مرة قوة نووية وقوة اقتصادية هائلة وجيشين نظاميين هما الأكبر والأضخم في المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ما وصفها بأكبر طلعة هجومية في تاريخ سلاح الجو، استهدفت وحدات صاروخية ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني في مناطق غربي ووسط إيران، مشيرا إلى أن الهجوم شاركت فيه نحو 200 طائرة مقاتلة.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها، وشنت هجمات مضادة طالت إسرائيل وقواعد أمريكية وغربية في المنطقة كما أغلقت مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وبين إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب للقضاء على المشروع الإيراني بلا رجعة، وتأكيد إيران على حقها في الرد بكل ما تملك، يبقى مستقبل المنطقة وشكل تحالفاتها إقليميا ودوليا مرهونا بإرادة الطرف المنتصر، الذي سيشكل المنطقة وفقا لمصالحه.
