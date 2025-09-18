القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/القدرات-العسكرية-للسعودية-وباكستان-بعد-توقيع-اتفاقية-الدفاع-المشترك-1104994729.html
القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
سبوتنيك عربي
تصنف باكستان ضمن القوى النووية الـ 9 في العالم، بينما يحتل جيشها المرتبة الـ 12 بين أضخم جيوش العالم والـ 7 في آسيا، وفقا لمعايير القوة التقليدية. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T16:32+0000
2025-09-18T16:32+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_edbeab7f10aedf27a967d27f7b582ab7.jpg
أما السعودية فتحتل المرتبة الـ 5 عالميا بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الـ 24 عالميا والـ 12 بين الجيوش الأسيوية، لكنها لا تمتلك ترسانة نووية عسكرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".وتمتلك الدولتان قوة بشرية عسكرية تتجاوز 2.1 مليون فرد، ويشمل إجمالي العتاد العسكري التقليدي للجيشين:القدرات العسكرية الباكستانيةالقدرات العسكرية السعوديةوتشير إحصائيات الموقع إلى أن القوات البحرية الباكستانية تصنف في المرتبة رقم 27 عالميا بـ 121 وحدة بحرية، بينما يحتل الأسطول الحربي السعودي المرتبة رقم 57 عالميا بـ 32 وحدة بحرية.ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
https://sarabic.ae/20241224/باكستان-لن-نقدم-أي-تنازلات-تتعلق-ببرنامجنا-النووي-1096135201.html
https://sarabic.ae/20250917/السعودية-وباكستان-توقعان-اتفاقية-دفاع-استراتيجي-مشترك-فيديو-وصور-1104962348.html
السعودية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104996027_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d5b6fc4d787859e018bda58ae59e12df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان

القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك

16:32 GMT 18.09.2025
© Photo / spa/xولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Photo / spa/x
تابعنا عبر
تصنف باكستان ضمن القوى النووية الـ 9 في العالم، بينما يحتل جيشها المرتبة الـ 12 بين أضخم جيوش العالم والـ 7 في آسيا، وفقا لمعايير القوة التقليدية.
أما السعودية فتحتل المرتبة الـ 5 عالميا بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الـ 24 عالميا والـ 12 بين الجيوش الأسيوية، لكنها لا تمتلك ترسانة نووية عسكرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".

وتمتلك الدولتان قوة بشرية عسكرية تتجاوز 2.1 مليون فرد، ويشمل إجمالي العتاد العسكري التقليدي للجيشين:

2316 طائرة حربية.
3467 دبابة.
نحو 37 ألف مدرعة.
994 ألف مدفع ذاتي الحركة.
3096 مدفعا مقطورا.
921 وحدة مدفعية صاروخية.
153 وحدة بحرية.

القدرات العسكرية الباكستانية

ميزانية الدفاع: 7.6 مليار دولار.
إجمالي القوة البشرية للجيش: 1.7 مليون فرد.
القوة الجوية: 1399 طائرة حربية.
الدبابات: 2627 دبابة.
المدرعات: 17.5 ألف مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 662 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 2629 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 600 راجمة.
9 فرقاطات.
9 كورفيتات.
8 غواصات.
69 سفينة دورية.
3 كاسحات ألغام بحرية.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
باكستان: لن نقدم أي تنازلات تتعلق ببرنامجنا النووي
24 ديسمبر 2024, 15:19 GMT

القدرات العسكرية السعودية

ميزانية الدفاع: 74.7 مليار دولار.
إجمالي القوة البشرية للجيش: 407 آلاف فرد.
القوة الجوية: 917 طائرة حربية.
الدبابات: 840 دبابة.
المدرعات: 19 ألف مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 332 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 467 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 321 راجمة.
7 فرقاطات.
9 كورفيتات.
9 سفن دورية.
3 كاسحات ألغام بحرية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن القوات البحرية الباكستانية تصنف في المرتبة رقم 27 عالميا بـ 121 وحدة بحرية، بينما يحتل الأسطول الحربي السعودي المرتبة رقم 57 عالميا بـ 32 وحدة بحرية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
أمس, 19:20 GMT
ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала