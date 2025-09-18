القدرات العسكرية للسعودية وباكستان بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك
تصنف باكستان ضمن القوى النووية الـ 9 في العالم، بينما يحتل جيشها المرتبة الـ 12 بين أضخم جيوش العالم والـ 7 في آسيا، وفقا لمعايير القوة التقليدية.
أما السعودية فتحتل المرتبة الـ 5 عالميا بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم ويصنف جيشها في المرتبة الـ 24 عالميا والـ 12 بين الجيوش الأسيوية، لكنها لا تمتلك ترسانة نووية عسكرية، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".
وتمتلك الدولتان قوة بشرية عسكرية تتجاوز 2.1 مليون فرد، ويشمل إجمالي العتاد العسكري التقليدي للجيشين:
2316 طائرة حربية.
3467 دبابة.
نحو 37 ألف مدرعة.
994 ألف مدفع ذاتي الحركة.
3096 مدفعا مقطورا.
921 وحدة مدفعية صاروخية.
153 وحدة بحرية.
القدرات العسكرية الباكستانية
ميزانية الدفاع: 7.6 مليار دولار.
إجمالي القوة البشرية للجيش: 1.7 مليون فرد.
القوة الجوية: 1399 طائرة حربية.
الدبابات: 2627 دبابة.
المدرعات: 17.5 ألف مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 662 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 2629 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 600 راجمة.
9 فرقاطات.
9 كورفيتات.
8 غواصات.
69 سفينة دورية.
3 كاسحات ألغام بحرية.
القدرات العسكرية السعودية
ميزانية الدفاع: 74.7 مليار دولار.
إجمالي القوة البشرية للجيش: 407 آلاف فرد.
القوة الجوية: 917 طائرة حربية.
الدبابات: 840 دبابة.
المدرعات: 19 ألف مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: 332 مدفعا.
المدفعية المقطورة: 467 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 321 راجمة.
7 فرقاطات.
9 كورفيتات.
9 سفن دورية.
3 كاسحات ألغام بحرية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن القوات البحرية الباكستانية تصنف في المرتبة رقم 27 عالميا بـ 121 وحدة بحرية، بينما يحتل الأسطول الحربي السعودي المرتبة رقم 57 عالميا بـ 32 وحدة بحرية.
ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.