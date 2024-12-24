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https://sarabic.ae/20241224/باكستان-لن-نقدم-أي-تنازلات-تتعلق-ببرنامجنا-النووي-1096135201.html
باكستان: لن نقدم أي تنازلات تتعلق ببرنامجنا النووي
باكستان: لن نقدم أي تنازلات تتعلق ببرنامجنا النووي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن باكستان لن تقدم أي تنازلات أو تسويات تتعلق بالبرنامج النووي الباكستاني، واصفًا العقوبات الأمريكية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T15:19+0000
2024-12-24T15:19+0000
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وقال شريف، في كلمة له أمام مجلس الوزراء الباكستاني: "هناك شيء واحد واضح وهو أن هذا البرنامج هو البرنامج النووي لباكستان، وهو ليس برنامجي... لن تكون هناك تسوية والأمة بأكملها متحدة بشأن هذا البرنامج".وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن "العقوبات المفروضة علينا، والعقوبات المفروضة على مجمعنا الدفاعي الوطني وكيانات أخرى غير مبررة"، وفقا لصحيفة "ذا هندو".وأكد شريف أن "باكستان تستخدم البرنامج النووي كقوة ردع"، مشيرا إلى أن بلاده "ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداءات خارجية".تأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بعد أيام قليلة من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، إذ استهدفت العقوبات 4 كيانات، بما في ذلك مجمع الدفاع الوطني مبررة ذلك بأنها تسهم في انتشار مثل هذه الأسلحة.وفي أول رد منها على العقوبات، أصدرت باكستان من خلال وزارة خارجيتها بيانا، أدانت فيه العقوبات، وقالت إن باكستان تعتبر أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المجمع الوطني للتنمية وثلاثة كيانات تجارية مؤسف ومتحيز.وأشار البيان إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات تتحدى هدف السلام والأمن من خلال السعي إلى إبراز التفاوت العسكري، مؤكدا أن مثل هذه السياسات لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي لمنطقتنا وخارجها.وصرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، يوم الخميس الماضي، بأن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى، قد تمكنها مستقبلا من استهداف أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن فاينر قوله، إن تصرفات إسلام آباد تثير "أسئلة حقيقية" حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.وأضاف فاينر خلال حديثه في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "بصراحة، من الصعب أن نرى أفعال باكستان إلا باعتبارها تهديدا ناشئا للولايات المتحدة".وأوضح أن باكستان طورت تقنيات صواريخ متقدمة بشكل متزايد، من أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى معدات تتيح اختبار محركات صواريخ أكبر بكثير.كما أشار إلى أنه إذا استمرت هذه التوجهات، فإن "باكستان ستمتلك القدرة على ضرب أهداف تتجاوز جنوب آسيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة".
https://sarabic.ae/20241219/واشنطن-باكستان-تطور-صواريخ-قادرة-على-ضرب-الأراضي-الأمريكية-1095989936.html
https://sarabic.ae/20241127/باكستان-تأمل-الانضمام-إلى-بريكس-في-غضون-عام-1095263854.html
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان: لن نقدم أي تنازلات تتعلق ببرنامجنا النووي

15:19 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Sergei Gritsرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
© AP Photo / Sergei Grits
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أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، أن باكستان لن تقدم أي تنازلات أو تسويات تتعلق بالبرنامج النووي الباكستاني، واصفًا العقوبات الأمريكية الأخيرة على برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بأنها غير مبررة.
وقال شريف، في كلمة له أمام مجلس الوزراء الباكستاني: "هناك شيء واحد واضح وهو أن هذا البرنامج هو البرنامج النووي لباكستان، وهو ليس برنامجي... لن تكون هناك تسوية والأمة بأكملها متحدة بشأن هذا البرنامج".
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن "العقوبات المفروضة علينا، والعقوبات المفروضة على مجمعنا الدفاعي الوطني وكيانات أخرى غير مبررة"، وفقا لصحيفة "ذا هندو".
وأكد شريف أن "باكستان تستخدم البرنامج النووي كقوة ردع"، مشيرا إلى أن بلاده "ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداءات خارجية".
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
واشنطن: باكستان تطور صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية
19 ديسمبر, 21:05 GMT
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بعد أيام قليلة من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، إذ استهدفت العقوبات 4 كيانات، بما في ذلك مجمع الدفاع الوطني مبررة ذلك بأنها تسهم في انتشار مثل هذه الأسلحة.
وفي أول رد منها على العقوبات، أصدرت باكستان من خلال وزارة خارجيتها بيانا، أدانت فيه العقوبات، وقالت إن باكستان تعتبر أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المجمع الوطني للتنمية وثلاثة كيانات تجارية مؤسف ومتحيز.
وأشار البيان إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات تتحدى هدف السلام والأمن من خلال السعي إلى إبراز التفاوت العسكري، مؤكدا أن مثل هذه السياسات لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي لمنطقتنا وخارجها.
وصرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، يوم الخميس الماضي، بأن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى، قد تمكنها مستقبلا من استهداف أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.
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باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام
27 نوفمبر, 17:54 GMT
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن فاينر قوله، إن تصرفات إسلام آباد تثير "أسئلة حقيقية" حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.
وأضاف فاينر خلال حديثه في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "بصراحة، من الصعب أن نرى أفعال باكستان إلا باعتبارها تهديدا ناشئا للولايات المتحدة".
وأوضح أن باكستان طورت تقنيات صواريخ متقدمة بشكل متزايد، من أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى معدات تتيح اختبار محركات صواريخ أكبر بكثير.
كما أشار إلى أنه إذا استمرت هذه التوجهات، فإن "باكستان ستمتلك القدرة على ضرب أهداف تتجاوز جنوب آسيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة".
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