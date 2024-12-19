https://sarabic.ae/20241219/واشنطن-باكستان-تطور-صواريخ-قادرة-على-ضرب-الأراضي-الأمريكية-1095989936.html
واشنطن: باكستان تطور صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية
واشنطن: باكستان تطور صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، اليوم الخميس، بأن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى قد تمكنها مستقبلا من استهداف... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T21:05+0000
2024-12-19T21:05+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن فاينر، قوله إن تصرفات إسلام آباد تثير "أسئلة حقيقية" حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.وأضاف فاينر خلال حديثه في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "بصراحة، من الصعب أن نرى أفعال باكستان إلا باعتبارها تهديدا ناشئا للولايات المتحدة".وأوضح أن باكستان طورت تقنيات صواريخ متقدمة بشكل متزايد، من أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى معدات تتيح اختبار محركات صواريخ أكبر بكثير.يشار إلى أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت بعد يوم من إعلان واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات المرتبطة ببرنامج باكستان لتطوير الصواريخ الباليستية، والتي شملت وكالة الدفاع الحكومية المشرفة على هذا البرنامج.
https://sarabic.ae/20241127/باكستان-تأمل-الانضمام-إلى-بريكس-في-غضون-عام-1095263854.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, العالم, الأخبار
واشنطن: باكستان تطور صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية
21:05 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 21:06 GMT 19.12.2024)
صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، اليوم الخميس، بأن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى قد تمكنها مستقبلا من استهداف أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.
ونقلت
وسائل إعلام أمريكية، عن فاينر، قوله إن تصرفات إسلام آباد تثير "أسئلة حقيقية" حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.
وأضاف فاينر خلال حديثه في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "بصراحة، من الصعب أن نرى أفعال باكستان إلا باعتبارها تهديدا ناشئا للولايات المتحدة
".
وأوضح أن باكستان طورت تقنيات صواريخ متقدمة بشكل متزايد، من أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى معدات تتيح اختبار محركات صواريخ أكبر بكثير.
كما أشار إلى أنه إذا استمرت هذه التوجهات، فإن "باكستان ستمتلك القدرة على ضرب أهداف تتجاوز جنوب آسيا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة".
يشار إلى أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت بعد يوم من إعلان واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات المرتبطة ببرنامج باكستان لتطوير الصواريخ الباليستية، والتي شملت وكالة الدفاع الحكومية المشرفة على هذا البرنامج.