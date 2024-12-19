https://sarabic.ae/20241219/واشنطن-باكستان-تطور-صواريخ-قادرة-على-ضرب-الأراضي-الأمريكية-1095989936.html

واشنطن: باكستان تطور صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية

واشنطن: باكستان تطور صواريخ قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، اليوم الخميس، بأن باكستان المسلحة نوويا تطور قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى قد تمكنها مستقبلا من استهداف... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن فاينر، قوله إن تصرفات إسلام آباد تثير "أسئلة حقيقية" حول أهداف برنامجها للصواريخ الباليستية.وأضاف فاينر خلال حديثه في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "بصراحة، من الصعب أن نرى أفعال باكستان إلا باعتبارها تهديدا ناشئا للولايات المتحدة".وأوضح أن باكستان طورت تقنيات صواريخ متقدمة بشكل متزايد، من أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى معدات تتيح اختبار محركات صواريخ أكبر بكثير.يشار إلى أن تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت بعد يوم من إعلان واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات المرتبطة ببرنامج باكستان لتطوير الصواريخ الباليستية، والتي شملت وكالة الدفاع الحكومية المشرفة على هذا البرنامج.

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