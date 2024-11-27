https://sarabic.ae/20241127/باكستان-تأمل-الانضمام-إلى-بريكس-في-غضون-عام-1095263854.html

باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام

باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، سردار أياز صادق، بأن باكستان تأمل في الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام أو عام ونصف تقريبا، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T17:54+0000

2024-11-27T17:54+0000

2024-11-27T17:54+0000

روسيا

مجموعة بريكس

باكستان

أخبار العالم الآن

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وقال: "نعم، نحن مهتمون للغاية بهذا ونأمل أن نتمكن في العام أو العام ونصف العام المقبلين من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ونشعر بدعم روسيا في هذا الشأن، ونحن نظهر اهتمامنا، وروسيا تدعمنا".وأضاف: "لم نتلق بعد دعوة رسمية، فهي قيد الإعداد، لكن تتم مناقشتها بشكل غير رسمي".وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلهاوزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية

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روسيا, مجموعة بريكس, باكستان, أخبار العالم الآن