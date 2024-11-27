باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241127/باكستان-تأمل-الانضمام-إلى-بريكس-في-غضون-عام-1095263854.html
باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام
باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، سردار أياز صادق، بأن باكستان تأمل في الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام أو عام ونصف تقريبا، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T17:54+0000
2024-11-27T17:54+0000
روسيا
مجموعة بريكس
باكستان
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c2eefba88ddcd9bccc082b643cb856b.jpg
وقال: "نعم، نحن مهتمون للغاية بهذا ونأمل أن نتمكن في العام أو العام ونصف العام المقبلين من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ونشعر بدعم روسيا في هذا الشأن، ونحن نظهر اهتمامنا، وروسيا تدعمنا".وأضاف: "لم نتلق بعد دعوة رسمية، فهي قيد الإعداد، لكن تتم مناقشتها بشكل غير رسمي".وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلهاوزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
https://sarabic.ae/20241125/إيران-تخلصنا-من-نظام-سويفت-ونستخدم-حاليا-العملات-الوطنية-في-تسوية-التعاملات-مع-دولبريكس-1095152090.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094021567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da887da2ef7b981632f20423177f4d27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجموعة بريكس, باكستان, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, باكستان, أخبار العالم الآن

باكستان تأمل الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام

17:54 GMT 27.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية
قمة مجموعة بريكس في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، سردار أياز صادق، بأن باكستان تأمل في الانضمام إلى "بريكس" في غضون عام أو عام ونصف تقريبا، لكنها لم تتلق بعد دعوة رسمية لتصبح شريكا في المجموعة.
وقال: "نعم، نحن مهتمون للغاية بهذا ونأمل أن نتمكن في العام أو العام ونصف العام المقبلين من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ونشعر بدعم روسيا في هذا الشأن، ونحن نظهر اهتمامنا، وروسيا تدعمنا".
وأضاف: "لم نتلق بعد دعوة رسمية، فهي قيد الإعداد، لكن تتم مناقشتها بشكل غير رسمي".
العملة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
إيران: تخلصنا من نظام "سويفت" ونستخدم حاليا العملات الوطنية في تسوية التعاملات مع دول"بريكس"
25 نوفمبر, 08:50 GMT
وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلها
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала