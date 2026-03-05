https://sarabic.ae/20260305/أردوغان-تركيا-وحلفاؤها-يتخذون-تدابير-أمنية-وسط-تصاعد-التوتر-حول-إيران-1111107956.html

أردوغان: تركيا وحلفاؤها يتخذون تدابير أمنية وسط تصاعد التوتر حول إيران

أردوغان: تركيا وحلفاؤها يتخذون تدابير أمنية وسط تصاعد التوتر حول إيران

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها بالتنسيق مع حلفائها في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T17:45+0000

2026-03-05T17:45+0000

2026-03-05T17:45+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وقال أردوغان: "لا نتسامح مع أدنى إهمال أو تردد في مسائل أمننا. إذا ظهر تهديد لأمننا، فإننا نتخذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع حلفائنا". و أكد أردوغان أن تركيا لطالما دعت إلى السلام، وحثّ على تجنب أي أعمال من شأنها انتهاك مبادئ حسن الجوار والأخوة.وأضاف: "التوتر الإقليمي اتخذ أبعادا مخيفة في ظل استمرار الضربات الجوية على إيران.. والمجتمع الدولي وفي مقدمته الغرب يكتفي بموقف المشاهد لما يحدث في المنطقة والعالم". وأشار إلى أن "الهجمات التي تشنها إيران بالصواريخ والمسيرات على دول المنطقة تنذر بخطر توسع رقعة الصراع إلى المنطقة".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-لمستجدات-اليوم-الـ6-من-الحرب-على-إيران-توسع-الضربات-وتفجير-ناقلات-صور-وفيديو--1111076272.html

https://sarabic.ae/20260305/نتنياهو-نواصل-توجيه-الضربات-لأهداف-في-إيران-ولبنان-والعمل-لا-يزال-طويلا-1111107316.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم