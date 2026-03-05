https://sarabic.ae/20260305/نتنياهو-نواصل-توجيه-الضربات-لأهداف-في-إيران-ولبنان-والعمل-لا-يزال-طويلا-1111107316.html
نتنياهو: نواصل توجيه الضربات لأهداف في إيران ولبنان والعمل لا يزال طويلا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس،أن الجيش الإسرائيلي يواصل توجيه الضربات لأهداف في إيران ولبنان، مشيرا إلى أن العمل لا يزال طويلا.
وقال نتنياهو في بيان: "نواصل توجيه ضرباتنا إلى أهداف النظام الإرهابي في إيران، وكذلك ضد العناصر الإرهابية في لبنان".وأضاف: "الإنجازات عظيمة، لكن العمل لا يزال طويلا"، واصفا التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في إيران بأنه تاريخي.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال نتنياهو في بيان: "نواصل توجيه ضرباتنا إلى أهداف النظام الإرهابي في إيران، وكذلك ضد العناصر الإرهابية في لبنان".
وأضاف: "الإنجازات عظيمة، لكن العمل لا يزال طويلا"، واصفا التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في إيران بأنه تاريخي.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.