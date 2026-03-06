https://sarabic.ae/20260306/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-الموجة-الـ15-من-الهجمات-على-أهداف-عسكرية-في-إيران-1111153279.html
الجيش الإسرائيلي يبدأ الموجة الـ15 من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران
الجيش الإسرائيلي يبدأ الموجة الـ15 من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ الموجة الخامسة عشرة من الهجمات على منشآت البنية التحتية العسكرية في الأراضي...
وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان: "بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي موجة من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران وأصفهان".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة أن إيران شنت غارات جوية صباح اليوم على أهداف أمريكية وإسرائيلية ثأراً لضحايا الهجوم على مدرسة في جنوب البلاد". وأضاف: "شنت إيران هجمات على قواعد أمريكية وإسرائيلية في الخليج وتل أبيب واستهدفت مطار بن غوريون ومراكز عسكرية في حيفا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الجيش الإسرائيلي يبدأ الموجة الـ15 من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ الموجة الخامسة عشرة من الهجمات على منشآت البنية التحتية العسكرية في الأراضي الإيرانية.
وقال المكتب الإعلامي للجيش في بيان: "بدأت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي موجة من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في طهران وأصفهان".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة أن إيران شنت غارات جوية صباح اليوم على أهداف أمريكية وإسرائيلية ثأراً لضحايا الهجوم على مدرسة في جنوب البلاد".
وأضاف: "شنت إيران هجمات على قواعد أمريكية وإسرائيلية في الخليج وتل أبيب واستهدفت مطار بن غوريون ومراكز عسكرية في حيفا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف
، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.