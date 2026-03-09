عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة. 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T04:24+0000
2026-03-09T04:33+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085032230_0:1:1724:971_1920x0_80_0_0_a24f06d632508b2cac4cd086cf09d858.jpg
وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر أمنية: "هاجمت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للدفاعات الجوية الأمريكية وهي تحاول إسقاط طائرات مسيرة فوق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويتالجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.
وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر أمنية: "هاجمت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للدفاعات الجوية الأمريكية وهي تحاول إسقاط طائرات مسيرة فوق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
ترامب: قرار إنهاء العملية ضد إيران سيتخذ بالاشتراك مع نتنياهو
01:20 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت
الجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي
