هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة. 09.03.2026
وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر أمنية: "هاجمت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للدفاعات الجوية الأمريكية وهي تحاول إسقاط طائرات مسيرة فوق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويتالجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي
04:24 GMT 09.03.2026 (تم التحديث: 04:33 GMT 09.03.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.
وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر أمنية: "هاجمت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للدفاعات الجوية الأمريكية وهي تحاول إسقاط طائرات مسيرة فوق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.