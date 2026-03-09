https://sarabic.ae/20260309/هجوم-بمسيرات-يستهدف-قاعدة-عسكرية-أميركية-قرب-مطار-أربيل-في-العراق-1111254801.html

هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر أمنية: "هاجمت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في كردستان العراق".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد للدفاعات الجوية الأمريكية وهي تحاول إسقاط طائرات مسيرة فوق أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويتالجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي

