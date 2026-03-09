ترامب يقول إن قرار إنهاء العملية ضد إيران سيتخذ بالاشتراك مع نتنياهو

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
© AP Photo الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© AP Photo
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن قرار إنهاء العملية ضد إيران سيُتخذ بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ردًا على سؤال حول ما إذا كان هو صاحب القرار الوحيد بشأن إنهاء العملية ضد إيران أم أن نتنياهو سيكون له رأي أيضًا: "أعتقد أنه قرار مشترك إلى حد ما".
وأضاف: "نحن نتواصل. سأتخذ القرار في الوقت المناسب، ولكن سيتم أخذ كل شيء في الاعتبار".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
من هو مجتبى خامنئي المرشد الجديد لإيران؟
أمس, 23:03 GMT
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
