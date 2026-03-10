https://sarabic.ae/20260310/خسائر-محتملة-للعراق-تصل-إلى-24-مليار-دولار-شهريا-جراء-توقف-حقل-الرميلة-1111299554.html

خسائر محتملة للعراق تصل إلى 2.4 مليار دولار شهريا جراء توقف حقل الرميلة

خسائر محتملة للعراق تصل إلى 2.4 مليار دولار شهريا جراء توقف حقل الرميلة

يتعرض الاقتصاد العراقي لضغوط كبيرة نتيجة توقف إنتاج حقل الرميلة النفطي، أكبر حقول البلاد، في ظل استمرار الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، والصراع في... 10.03.2026

وتؤكد تقارير اقتصادية أن توقف الإنتاج في هذا الحقل، الذي تديره شركة النفط البريطانية "بي بي"، قد يكبد العراق خسائر تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار شهريا إذا استمر الوضع على ما هو عليه.وفي تطور مقلق، تم إجلاء جميع العاملين الأجانب من حقل الرميلة بعد هبوط طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية داخل الموقع، ما يعكس تفاقم المخاطر الأمنية على المنشآت النفطية، بحسب وكالة "رويترز".استمرار العمل رغم التحديات الأمنيةأكد المتحدث باسم وزارة النفط، صاحب بزون، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الحروب تؤثر على الاقتصاد وعلى عمل الشركات النفطية العاملة في العراق، لكن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية الإنتاج والاستهلاك الداخلي".وأشار بزون، إلى أن "القيادة النفطية تعمل على تطوير الأفكار ومواصلة المشاريع لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي الخسائر الناجمة عن الأزمات والحروب".‏اقتصاد العراق تحت نير التوترات الإقليميةوقال الخبير النفطي، صالح المياحي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، أثرت على الممرات الرئيسية لصادرات العراق النفطية، خاصة منطقة الرويلي التي تعرضت للإغلاق، ما أدى إلى ضائقة مالية للعراق نتيجة توقف الصادرات وتأثر المضائق البحرية".وبحسب المياحي: "تعمل الحكومة على معالجة توقف العقود والتعاون مع الشركات العالمية، بما فيها الصينية والروسية، لتأمين تدفق النفط نحو الأسواق الدولية".وفي خضم التصعيد، كشف مرصد "إيكو عراق"، أن العراق يتكبد خسائر مالية تقدّر بنحو 128 مليون دولار يوميا نتيجة توقف الإنتاج في حقل الرميلة وحقول إقليم كردستان.وأوضح المرصد أن حقل الرميلة أحد أكبر الحقول النفطية في العراق يضخ نحو 1.4 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول الإقليم قرابة 200 ألف برميل يوميا، ما يعني أن إجمالي الكميات المتوقفة يصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

