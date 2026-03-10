عربي
خسائر محتملة للعراق تصل إلى 2.4 مليار دولار شهريا جراء توقف حقل الرميلة
خسائر محتملة للعراق تصل إلى 2.4 مليار دولار شهريا جراء توقف حقل الرميلة
يتعرض الاقتصاد العراقي لضغوط كبيرة نتيجة توقف إنتاج حقل الرميلة النفطي، أكبر حقول البلاد، في ظل استمرار الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، والصراع في...
وتؤكد تقارير اقتصادية أن توقف الإنتاج في هذا الحقل، الذي تديره شركة النفط البريطانية "بي بي"، قد يكبد العراق خسائر تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار شهريا إذا استمر الوضع على ما هو عليه.وفي تطور مقلق، تم إجلاء جميع العاملين الأجانب من حقل الرميلة بعد هبوط طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية داخل الموقع، ما يعكس تفاقم المخاطر الأمنية على المنشآت النفطية، بحسب وكالة "رويترز".استمرار العمل رغم التحديات الأمنيةأكد المتحدث باسم وزارة النفط، صاحب بزون، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الحروب تؤثر على الاقتصاد وعلى عمل الشركات النفطية العاملة في العراق، لكن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية الإنتاج والاستهلاك الداخلي".وأشار بزون، إلى أن "القيادة النفطية تعمل على تطوير الأفكار ومواصلة المشاريع لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي الخسائر الناجمة عن الأزمات والحروب".‏اقتصاد العراق تحت نير التوترات الإقليميةوقال الخبير النفطي، صالح المياحي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، أثرت على الممرات الرئيسية لصادرات العراق النفطية، خاصة منطقة الرويلي التي تعرضت للإغلاق، ما أدى إلى ضائقة مالية للعراق نتيجة توقف الصادرات وتأثر المضائق البحرية".وبحسب المياحي: "تعمل الحكومة على معالجة توقف العقود والتعاون مع الشركات العالمية، بما فيها الصينية والروسية، لتأمين تدفق النفط نحو الأسواق الدولية".وفي خضم التصعيد، كشف مرصد "إيكو عراق"، أن العراق يتكبد خسائر مالية تقدّر بنحو 128 مليون دولار يوميا نتيجة توقف الإنتاج في حقل الرميلة وحقول إقليم كردستان.وأوضح المرصد أن حقل الرميلة أحد أكبر الحقول النفطية في العراق يضخ نحو 1.4 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول الإقليم قرابة 200 ألف برميل يوميا، ما يعني أن إجمالي الكميات المتوقفة يصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
يتعرض الاقتصاد العراقي لضغوط كبيرة نتيجة توقف إنتاج حقل الرميلة النفطي، أكبر حقول البلاد، في ظل استمرار الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، والصراع في الشرق الأوسط، وما نجم عنهما من إغلاق لمضيق هرمز أمام حركة الشحن.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن توقف الإنتاج في هذا الحقل، الذي تديره شركة النفط البريطانية "بي بي"، قد يكبد العراق خسائر تصل إلى نحو 2.4 مليار دولار شهريا إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

كما من المتوقع أن تتأثر حقول نفطية أخرى في المنطقة خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى نقص ملايين البراميل من النفط الخام في الأسواق العالمية، ما لم تستأنف عمليات النقل عبر مضيق هرمز.

وفي تطور مقلق، تم إجلاء جميع العاملين الأجانب من حقل الرميلة بعد هبوط طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية داخل الموقع، ما يعكس تفاقم المخاطر الأمنية على المنشآت النفطية، بحسب وكالة "رويترز".

استمرار العمل رغم التحديات الأمنية

أكد المتحدث باسم وزارة النفط، صاحب بزون، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الحروب تؤثر على الاقتصاد وعلى عمل الشركات النفطية العاملة في العراق، لكن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية الإنتاج والاستهلاك الداخلي".
وقال بزون، "لدى العراق حاليا 15 عقدا مع شركات كبرى، وهناك جهود مستمرة لتجديد التراخيص وجذب شركات عالمية جديدة"، مبينا أن "الاستهلاك الداخلي لمشتقات النفط مستمر بشكل طبيعي، حيث يبلغ الإنتاج اليومي حوالي مليون برميل يوميا، وأن الحكومة تبحث عن منافذ تسويقية إضافية لضمان وصول أكثر من 90% من الإنتاج المحلي إلى الأسواق العراقية".
وأشار بزون، إلى أن "القيادة النفطية تعمل على تطوير الأفكار ومواصلة المشاريع لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي الخسائر الناجمة عن الأزمات والحروب".
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
العراق يوقف الإنتاج في حقل "الرميلة" النفطي الأكبر في البلاد
3 مارس, 14:08 GMT

‏اقتصاد العراق تحت نير التوترات الإقليمية

وقال الخبير النفطي، صالح المياحي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، أثرت على الممرات الرئيسية لصادرات العراق النفطية، خاصة منطقة الرويلي التي تعرضت للإغلاق، ما أدى إلى ضائقة مالية للعراق نتيجة توقف الصادرات وتأثر المضائق البحرية".
وأضاف: "يعتمد العراق يعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط، وتوقفها يؤدي إلى ركود اقتصادي مؤثر على البلاد، ما يؤكد اهمية تنويع مصادر التصدير واستغلال أنابيب التصدير إلى دول الجوار مثل سوريا والأردن لضمان استمرار الإيرادات".
وبحسب المياحي: "تعمل الحكومة على معالجة توقف العقود والتعاون مع الشركات العالمية، بما فيها الصينية والروسية، لتأمين تدفق النفط نحو الأسواق الدولية".
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
العراق يحذر من مخاطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته العالمية
8 مارس, 17:59 GMT
وفي خضم التصعيد، كشف مرصد "إيكو عراق"، أن العراق يتكبد خسائر مالية تقدّر بنحو 128 مليون دولار يوميا نتيجة توقف الإنتاج في حقل الرميلة وحقول إقليم كردستان.
وأوضح المرصد أن حقل الرميلة أحد أكبر الحقول النفطية في العراق يضخ نحو 1.4 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقول الإقليم قرابة 200 ألف برميل يوميا، ما يعني أن إجمالي الكميات المتوقفة يصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
