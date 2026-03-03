https://sarabic.ae/20260303/العراق-يوقف-الإنتاج-في-حقل-الرميلة-النفطي-الأكبر-في-البلاد-1110993617.html
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، وقف الإنتاج في حقل الرميلة النفطي، أكبر حقول النفط العراقية. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان: "نتيجة للأحداث السياسية الدولية والبالغة الخطورة، وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز مما أدى إلى تعطل الملاحة الدولية وعزوف الناقلات النفطية من الدخول إلى حوض الخليج مما تسبب في شحة توفر الناقلات في موانئنا الجنوبية وتوقف التحميل لبعض المستودعات وأدى إلى ارتفاع الخزين في مستودعاتنا النفطية إلى مستويات حرجة يرجى تقليص الإنتاج والضخ بمقدار 100 بالمئة من حقل الرميلة الجنوبي اعتبارا من اليوم 3 آذار/مارس الجاري".وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان: "نتيجة للأحداث السياسية الدولية والبالغة الخطورة، وما ترتب عليها من إغلاق مضيق هرمز مما أدى إلى تعطل الملاحة الدولية وعزوف الناقلات النفطية من الدخول إلى حوض الخليج مما تسبب في شحة توفر الناقلات في موانئنا الجنوبية وتوقف التحميل لبعض المستودعات وأدى إلى ارتفاع الخزين في مستودعاتنا النفطية إلى مستويات حرجة يرجى تقليص الإنتاج والضخ بمقدار 100 بالمئة من حقل الرميلة الجنوبي اعتبارا من اليوم 3 آذار/مارس الجاري".
أعلنت شركة "قطر للطاقة" وقف إنتاج عدد من منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، وذلك عطفاً على قرارها السابق بوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.
وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.
وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.
وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال
في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.