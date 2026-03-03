https://sarabic.ae/20260303/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-قصف-مواقع-لـجماعات-معادية-في-إقليم-كردستان-العراق-1110990640.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T13:38+0000
2026-03-03T13:38+0000
2026-03-03T13:38+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".وفي تصعيد لافت في الخطاب، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق المواجهة خلال المرحلة المقبلة.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسطإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
https://sarabic.ae/20260303/أزمة-مضيق-هرمز-ماذا-يعني-إغلاقه-للعالم؟-1110985170.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها "نُفذت عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية الخاصة وبمشاركة القوى البحرية"، على حد قوله.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".
وفي تصعيد لافت في الخطاب، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق المواجهة خلال المرحلة المقبلة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.