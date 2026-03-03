عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".وفي تصعيد لافت في الخطاب، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق المواجهة خلال المرحلة المقبلة.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسطإعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق

إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها "نُفذت عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية الخاصة وبمشاركة القوى البحرية"، على حد قوله.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".
عبور حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وسفن حربية أخرى مضيق هرمز إلى الخليج العربي يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
أزمة مضيق "هرمز"… ماذا يعني إغلاقه للعالم؟
13:06 GMT
وفي تصعيد لافت في الخطاب، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى إمكانية توسيع نطاق المواجهة خلال المرحلة المقبلة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الكرملين: بوتين يبذل كل جهد ممكن للمساعدة في تخفيف التوترات بالشرق الأوسط
إعلام: تضرر مستودع النفط في ميناء "الدقم" العماني إثر هجوم شنته مسيرات إيرانية
