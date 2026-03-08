https://sarabic.ae/20260308/مجلس-النواب-العراقي-يعلن-رفض-استخدام-الأراضي-والأجواء-العراقية-في-أي-أعمال-ضد-دول-الجوار-1111222668.html
مجلس النواب العراقي يعلن رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي أعمال ضد دول الجوار
سبوتنيك عربي
2026-03-08T11:55+0000
2026-03-08T11:55+0000
2026-03-08T11:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
وجاء في بيان البرلمان العراق: "أدان مجلس النواب جميع الهجمات، التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية، مجددًا رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية تُوجَّه ضد دول الجوار، ومؤكدًا عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زجّ العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة".وأعلن البرلمان العراقي تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات، التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العراق
إيران
الأخبار
ar_EG
أكد مجلس النواب العراقي، رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية توجّه ضد دول الجوار، مؤكدًا "عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زج العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة".
وجاء في بيان البرلمان العراق: "أدان مجلس النواب جميع الهجمات، التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية، مجددًا رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية تُوجَّه ضد دول الجوار، ومؤكدًا عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زجّ العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة".
ودعا البرلمان العراقي، الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية السيادة العراقية وصون أمن البلاد. كما أكد على الالتزام بالدستور العراقي، وعدم السماح لأي جهة باستخدام الأراضي أو المياه أو الأجواء العراقية منطلقًا لأي عمل يستهدف دول الجوار.
وأعلن البرلمان العراقي تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات، التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.