مجلس النواب العراقي يعلن رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي أعمال ضد دول الجوار

مجلس النواب العراقي يعلن رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية في أي أعمال ضد دول الجوار

أكد مجلس النواب العراقي، رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية توجّه ضد دول الجوار، مؤكدًا "عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زج... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان البرلمان العراق: "أدان مجلس النواب جميع الهجمات، التي تستهدف السيادة العراقية ومواقع القوات الأمنية والعسكرية، مجددًا رفضه القاطع لاستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي أعمال عدائية تُوجَّه ضد دول الجوار، ومؤكدًا عدم السماح لأي أطراف بالسعي إلى زجّ العراق في الصراعات الإقليمية الدائرة".وأعلن البرلمان العراقي تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الانتهاكات، التي تمس السيادة الوطنية واستهداف قدرات القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

